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Жизнь планеты

Звезду «Мишлен» впервые дали веганскому ресторану во Франции

National Geographic Россия
19 января 2021
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Фото: Guide Michelin
Он находится в городе Арес, неподалеку от Бордо.

Ресторан Origine Non Animale (ОNA) на юго-западе Франции получил звезду Красного гида «Мишлен». Это первый веганский ресторан во Франции, удостоившийся такой чести.

Клэр Валле, управляющая заведением, отметила, что ее ошеломила новость о присвоении звезды «Мишлен».

«Мне показалось, что меня сбил поезд», — сказала Валле, комментируя момент, когда ей позвонил гид «Мишлен» и сообщил ей о своем решении.

Помимо классической звезды ресторан получил зеленую звезду, которую «Мишлен» ввел только в прошлом году для награждения заведений с высокими показателями этических норм.

Ресторан был открыт в 2016 году. Валле накопила средства на открытие заведения благодаря краудфандингу после того, как банки отказали ей в предоставлении ссуды.

«Они сказали, что перспективы веганства и растительной пищи слишком неопределенны, а место для ресторана недостаточно перспективно», — Клэр Валле.

Но Валле не отказалась от своей идеи и продолжила поиск финансирования через краудфандинг без необходимости залога и через Le Nef — банк, который специализируется на кредитовании проектов, которые он считает этичными.

Она признается, что по ходу дела задавалась вопросом, «достаточно ли мы хороши, ведь приготовление пищи на основе овощей — сложная и инновационная задача». 

Хотя сейчас Валле считается пионером веганской кухни во Франции, она просто пошла по стопам других, отметив покойного Жана-Кристиана Жюри, который руководил рестораном Mano Verde в Берлине.

Валле предложила семь блюд в своем меню для гурманов, прежде чем ей пришлось временно закрыть ONA из-за карантинных ограничений.

В настоящее время на сайте гида «Мишлен» можно найти 48 ресторанов с пометкой «вегетарианский»‎. Часть из них входят в гастрономические гиды 2019 и 2020 годов, а часть — в отдельные рейтинги по городам. Больше всего вегетарианских ресторанов со звездой «Мишлен» в США и Китае. Также на сайте можно найти 22 ресторана с веганской кухней.

Узнайте, когда и где выращенное в лаборатории мясо впервые поступит в продажу.

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