Звезду «Мишлен» впервые дали веганскому ресторану во Франции

Ресторан Origine Non Animale (ОNA) на юго-западе Франции получил звезду Красного гида «Мишлен». Это первый веганский ресторан во Франции, удостоившийся такой чести.
Клэр Валле, управляющая заведением, отметила, что ее ошеломила новость о присвоении звезды «Мишлен».
«Мне показалось, что меня сбил поезд», — сказала Валле, комментируя момент, когда ей позвонил гид «Мишлен» и сообщил ей о своем решении.
Помимо классической звезды ресторан получил зеленую звезду, которую «Мишлен» ввел только в прошлом году для награждения заведений с высокими показателями этических норм.
Congratulations to Claire Vallee of ONA Michelin awards star to vegan restaurant for the first time in France! ONA, Arès, #1étoile2021 https://t.co/tdKcA0vPCP pic.twitter.com/b895UI47vR— Bare Fashion (@barefashionuk) January 19, 2021
Ресторан был открыт в 2016 году. Валле накопила средства на открытие заведения благодаря краудфандингу после того, как банки отказали ей в предоставлении ссуды.
Но Валле не отказалась от своей идеи и продолжила поиск финансирования через краудфандинг без необходимости залога и через Le Nef — банк, который специализируется на кредитовании проектов, которые он считает этичными.
Она признается, что по ходу дела задавалась вопросом, «достаточно ли мы хороши, ведь приготовление пищи на основе овощей — сложная и инновационная задача».
Хотя сейчас Валле считается пионером веганской кухни во Франции, она просто пошла по стопам других, отметив покойного Жана-Кристиана Жюри, который руководил рестораном Mano Verde в Берлине.
Валле предложила семь блюд в своем меню для гурманов, прежде чем ей пришлось временно закрыть ONA из-за карантинных ограничений.
В настоящее время на сайте гида «Мишлен» можно найти 48 ресторанов с пометкой «вегетарианский». Часть из них входят в гастрономические гиды 2019 и 2020 годов, а часть — в отдельные рейтинги по городам. Больше всего вегетарианских ресторанов со звездой «Мишлен» в США и Китае. Также на сайте можно найти 22 ресторана с веганской кухней.
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