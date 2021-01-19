Звезду «Мишлен» впервые дали веганскому ресторану во Франции

Но Валле не отказалась от своей идеи и продолжила поиск финансирования через краудфандинг без необходимости залога и через Le Nef — банк, который специализируется на кредитовании проектов, которые он считает этичными.

Она признается, что по ходу дела задавалась вопросом, «достаточно ли мы хороши, ведь приготовление пищи на основе овощей — сложная и инновационная задача».

Хотя сейчас Валле считается пионером веганской кухни во Франции, она просто пошла по стопам других, отметив покойного Жана-Кристиана Жюри, который руководил рестораном Mano Verde в Берлине.

Валле предложила семь блюд в своем меню для гурманов, прежде чем ей пришлось временно закрыть ONA из-за карантинных ограничений.

В настоящее время на сайте гида «Мишлен» можно найти 48 ресторанов с пометкой «вегетарианский»‎. Часть из них входят в гастрономические гиды 2019 и 2020 годов, а часть — в отдельные рейтинги по городам. Больше всего вегетарианских ресторанов со звездой «Мишлен» в США и Китае. Также на сайте можно найти 22 ресторана с веганской кухней.

Узнайте, когда и где выращенное в лаборатории мясо впервые поступит в продажу.