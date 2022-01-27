Как заботиться о родной планете? Рассуждаем во втором выпуске нашего подкаста
Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. (с) «Маленький принц» (Антуан де Сент-Экзюпери)
По всему миру ученые находят все новые подтверждения: жизнь на Земле находится под угрозой. В том числе из-за нас с вами, из-за моделей потребления, которым следуют миллиарды людей на планете.
Во втором выпуске нашего подкаста мы поговорили об экологии вместе с автором и ведущим YouTube-канала «Сортировочная» Борисом Лорером и основательницей благотворительных магазинов Charity Shop и фонда «Второе дыхание» Дарьей Алексеевой.
Можно ли прожить месяц, не оставляя отходов? Куда сдать свой старый пиджак, чтобы помочь планете (и вполне конкретным людям). Об этом и многом другом – в новом выпуске подкаста.
Наши ведущие
Антон Зоркин
редактор журнала National Geographic Россия, блогер
Вероника Нейфах
журналистка
Присоединяйтесь к слушателям наших следующих бесед с гостями. Среди них – биологи, спасающие редкие виды животных, ученые, разбирающиеся в тайнах ДНК, альпинисты, совершающие восхождения на самые опасные вершины, известные медиевисты и многие, многие другие.
Ведь журнал «National Geographic Россия» – это не только самые последние исследования, открытия и изобретения, а еще места, истории и люди.
Чтобы узнать больше о теме экологии: электрических автомобилях, самолетах на аккумуляторах и таянии льдов Антарктики, читайте «National Geographic Россия».