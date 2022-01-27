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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Кто сказал: «Поехали»? – подкаст National Geographic Россия

Как заботиться о родной планете? Рассуждаем во втором выпуске нашего подкаста

National Geographic Россия
27 января 2022
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Наш подкаст "Кто сказал: «Поехали»?" доступен на множестве разных площадок. Выбирайте, где вам удобнее нас слушать, и присоединяйтесь! Разговор обо всем самом важном – простым языком.

Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. (с) «Маленький принц» (Антуан де Сент-Экзюпери)

По всему миру ученые находят все новые подтверждения: жизнь на Земле находится под угрозой. В том числе из-за нас с вами, из-за моделей потребления, которым следуют миллиарды людей на планете.

Во втором выпуске нашего подкаста мы поговорили об экологии вместе с автором и ведущим YouTube-канала «Сортировочная» Борисом Лорером и основательницей благотворительных магазинов Charity Shop и фонда «Второе дыхание» Дарьей Алексеевой.

Можно ли прожить месяц, не оставляя отходов? Куда сдать свой старый пиджак, чтобы помочь планете (и вполне конкретным людям). Об этом и многом другом – в новом выпуске подкаста.

Наши ведущие

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Антон Зоркин

редактор журнала National Geographic Россия, блогер

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Вероника Нейфах

журналистка

Присоединяйтесь к слушателям наших следующих бесед с гостями. Среди них – биологи, спасающие редкие виды животных, ученые, разбирающиеся в тайнах ДНК, альпинисты, совершающие восхождения на самые опасные вершины, известные медиевисты и многие, многие другие. 

Ведь журнал «National Geographic Россия» – это не только самые последние исследования, открытия и изобретения, а еще места, истории и люди.

Слушать наш подкаст можно вот тут.

(По ссылке собраны все площадки, где мы присутствуем, от Я.Музыки и Spotify до Apple и Google Podcasts – выбирайте удобную для себя. А еще нас можно найти на Deezer и Bookmate.) 

Чтобы узнать больше о теме экологии: электрических автомобиляхсамолетах на аккумуляторах и таянии льдов Антарктики, читайте «National Geographic Россия».

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