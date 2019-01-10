Хищные киты эоцена питались детёнышами других китов
В Египте находится уникальная местность Вади-аль-Хитан, или Долина Китов. В доисторические времена она была неглубоким морем, и здесь в огромном количестве сохранились останки этих древних животных, иллюстрируя этапы эволюционного процесса. В частности, ученые находили немало костей китов из рода базилозавры (лат. Basilosaurus). Эти вымершие морские млекопитающие, возможно, являются последним напоминанием о сухопутной истории китообразных: у них сохранились рудиментарные задние ноги. В период позднего эоцена (между 45 и 36 миллионами лет назад) они населяли все теплые моря планеты и входили в число крупнейших хищников своего времени: длина самцов достигала 21 м, самок — 18 м. Узнайте, когда и почему киты достигли гигантских размеров.
В 2010 году палеонтологи обнаружили в Египте скелет базилозавра вида Basilosaurus isis длиной около 15 метров и возрастом 34-38 млн. лет. Хорошо сохранились и его зубы, хотя ученым удалось извлечь только 8 из 13-ти найденных. Рядом с гигантом находились кости крупных рыб Pycnodus mokattamensis и один акулий зуб, а также кости детенышей других китов поменьше, Dorudon atrox.
Дорудоны жили в то же время, что и базилозавры, но их размер не превышал пяти метров. Видя их останки рядом с гигантами, ученые сначала полагали, что это несовершеннолетние особи. Но выделив дорудонов в отдельный вид, специалистам предстояло ответить на вопрос, почему разные киты постоянно держались вместе. Изучение находки 2010 года подтвердило предположение о том, что огромные хищники питались своими миниатюрными собратьями.
На всех костях рыб и мелких китов остались следы переломов и укусов. Это свидетельствует о том, что Basilosaurus isis охотились на них, а не искали уже погибших водных обитателей, чтобы полакомиться падалью. Гипотезу о том, что дорудоны сами могли питаться плотью умершего гиганта, ученые не рассматривают: китята были слишком малы и еще находились на молочном вскармливании. Напротив, сам базилозавр был взрослым или даже старым, прошедшим свой жизненный путь до конца.
Это объясняет присутствие рядом акульего зуба: вероятнее всего, он принадлежал падальщице Carcharocles sokolowi, которую привлек умерший взрослый кит. Цепочка выстраивается такая: Долина Китов могла быть местом размножения дорудонов, куда на охоту приплывали базилозавры, а остатки трапезы караулили падальщики.
Посмотрите, как питается синий кит.
Дорудоны жили в то же время, что и базилозавры, но их размер не превышал пяти метров. Видя их останки рядом с гигантами, ученые сначала полагали, что это несовершеннолетние особи. Но выделив дорудонов в отдельный вид, специалистам предстояло ответить на вопрос, почему разные киты постоянно держались вместе. Изучение находки 2010 года подтвердило предположение о том, что огромные хищники питались своими миниатюрными собратьями.
На всех костях рыб и мелких китов остались следы переломов и укусов. Это свидетельствует о том, что Basilosaurus isis охотились на них, а не искали уже погибших водных обитателей, чтобы полакомиться падалью. Гипотезу о том, что дорудоны сами могли питаться плотью умершего гиганта, ученые не рассматривают: китята были слишком малы и еще находились на молочном вскармливании. Напротив, сам базилозавр был взрослым или даже старым, прошедшим свой жизненный путь до конца.
Это объясняет присутствие рядом акульего зуба: вероятнее всего, он принадлежал падальщице Carcharocles sokolowi, которую привлек умерший взрослый кит. Цепочка выстраивается такая: Долина Китов могла быть местом размножения дорудонов, куда на охоту приплывали базилозавры, а остатки трапезы караулили падальщики.
Посмотрите, как питается синий кит.