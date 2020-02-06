42 скелета со связанными руками обнаружены на стройплощадке в Англии

Местные жители испугались, что речь идет о массовом убийстве, но когда именно погибли захороненные, неизвестно. Член окружного совета Робин Стачбери (Robin Stuchbury) считает, что скелеты могли принадлежать казненным преступникам. Среди других версий есть предположение, что люди погибли в жестокий англосаксонский период: до XI века Бакингем постоянно переходил от саксов к викингам и наоборот, и победившая сторона устраивала казнь своих врагов. Также не исключено, что эти смерти относятся к временам Английской революции, которая произошла в 1642-1651 гг. Она была очень кровавой и принесла много жертв.



На месте захоронения продолжаются археологические изыскания. Специалистам предстоит установить пол и возраст погибших, описать артефакты, найденные рядом. Ученые говорят, что понадобится не менее нескольких месяцев, прежде чем можно будет озвучивать какие-либо результаты.