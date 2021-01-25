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Наука

4D-цветок, способный менять форму

Анастасия Баринова
25 января 2021
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Фото: Wyss Institute at Harvard University
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Фото: Wyss Institute at Harvard University
Специалисты Гарвардского университета создали цветок, способный менять свою форму в зависимости от условий.

3D-печать стала привычным современным инструментом: она применяется в медицине, строительстве и множестве других сфер. В прошлого году была создана и четырехмерная печать. Австралийские ученые, модифицировав 3D-принтеры, добавили к ним измерение времени, что позволяет напечатанным продуктам изменять свои свойства под воздействием внешних факторов.

Исследования в этом направлении проделали и специалисты из Гарварского университета. На принтере была напечатана орхидея, а затем на цветок был нанесен в композитный гидрогель из целлюлозного волокна, имеющего сходные с орхидеей структуры тканей. Растение было помещено в воду, где началось разбухание геля. Под контролем ученых он принимал те формы, какие принимало бы растение, развиваясь в живой природе. Затем аналогичным образом были «созданы» каллы и другие цветы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Технология имеет самый широкий спектр применения: от трансплантации или микрохирургии – до создания «умной» одежды, реагирующей на изменение температуры тела и окружающей среды. Узнайте, как 3D-печать помогла пеликану.

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