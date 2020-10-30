8 изобретений, погубивших своих изобретателей

Макс Валье (1895−1930), австрийский инженер и пилот, мечтал привлечь внимание мира к новой в то время ракетной технике. Для этого он прикреплял ракетные двигатели не только на самолеты, но и на автомобили. 17 мая 1930 года на испытательном стенде в Берлине спиртовое топливо в ракете взорвалось, и осколки убили Валье на месте. В честь Валье назван технологический институт в Бользано и один из лунных кратеров.