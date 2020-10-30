8 изобретений, погубивших своих изобретателей
1. Генри Смолински и AVE Mizar
Генри Смолински хотел создать летающий автомобиль — и, в общем-то, создал его. Вместе с партнером Галом Блэйком он смастерил AVE Mizar, прикрепив к автомобилю Ford Pinto крылья от аэроплана Cessna Skymaster. Оба изобретателя погибли во время тестового полета из-за отвалившегося крыла в 1973 году.
2. Аурел Влайку и самолет Влайку II
Аурел Влайку (1882−1913) — пионер румынской авиации, изобретатель и летчик-испытатель. За свой самолет Влайку II он получил крупный денежный приз на авиационных соревнованиях вблизи Вены в 1912 году, но уже через год разбился на нем же при неудачной попытке пересечь Карпаты.
3. Валериан Абаковский и аэромотовагон
Абаковский (1895−1921) сконструировал моторную дрезину с авиационным пропеллером — перспективное и весьма быстрое транспортное средство. В 1921 году аэромотовагон был успешно испытан на участке железной дороги Москва-Тула, но на обратном пути сошел с рельс и разбился.
4. Фредерик Дюзенберг и автомобиль Marvel
Фредерик Дюзенберг (1876−1932), американский конструктор, вместе с братом Августом специализировался сначала на обычных машинах, затем на гоночных. Их болиды были чрезвычайно популярны и качественны. Несмотря на это, Фредерик разбился на машине собственного производства в 1932 году и умер в больнице.
5. Томас Эндрюс и «Титаник»
Часть вины в катастрофе, постигшей «Титаник», лежит на плечах его создателей. Томас Эндрюс был ведущим конструктором корабля и исполнительным директором компании «Харланд энд Вольф». При столкновении с айсбергом, он первым смог здраво оценить повреждения и сказать, что корабль утонет, и вскоре погиб, помогая спастись другим пассажирам.
6. Фрэнсис Эдгар Стенли и автомобиль Stanly Steamer
Фрэнсис Эдгар Стенли (1849−1918), вдохновленный паровыми поездами, разработал паровой автомобиль Stanly Steamer в 1897 году. Машина ездила с поразительной для тех времен скоростью 43 км/ч. В 1918 году изобретатель погиб за рулем своего детища. Пытаясь избежать столкновения с телегой, Стенли на полном ходу въехал в поленицу.
7. Майкл Дакр и Jetpod
Майкл Дакр, погибший в 2009 году, пытался создать «летающее такси» — компактное и удобное транспортное средство, способное разгрузить поток машин в крупных городах. Но при первом же испытании возникли проблемы при взлете, а затем все же поднявшаяся в воздух машина рухнула с 200-метровой высоты вместе со своим изобретателем.
8. Макс Валье и ракетные двигатели
Макс Валье (1895−1930), австрийский инженер и пилот, мечтал привлечь внимание мира к новой в то время ракетной технике. Для этого он прикреплял ракетные двигатели не только на самолеты, но и на автомобили. 17 мая 1930 года на испытательном стенде в Берлине спиртовое топливо в ракете взорвалось, и осколки убили Валье на месте. В честь Валье назван технологический институт в Бользано и один из лунных кратеров.