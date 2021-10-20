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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Наука

84 миллиона лет назад Земля опрокинулась набок из-за смещения полюсов

National Geographic Россия
20 октября 2021
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Фото: Nature Communications
А потом за пять миллионов лет вернулась в прежнее положение.

Ученые обнаружили в Италии известняковые породы, которые подтверждают, что полюса Земли сместились на 12 градусов почти 84 миллиона лет назад. 

Такой перепад может показаться незначительным, однако этого было бы достаточно, чтобы передвинуть Москву на широту Краснодара и даже южнее. 

«Представьте, что вы смотрите на Землю из космоса. Истинное полярное блуждание выглядело бы так, как будто Земля перевернулась набок, а на самом деле повернулась только вся скалистая оболочка планеты – твердая мантия и кора – которая вращается вокруг жидкого внешнего ядра», – Джо Киршвинк, ведущий автор исследования.

Киршвинк и его команда проанализировали палеомагнитные данные розового известняка Скалья Росса, обнаруженного в Апеннинских горах Центральной Италии, который образовался в меловой период, 145,5–65,5 миллионов лет назад. Тогда по планете бродил знаменитый Ти-Рекс и другие динозавры.

В изученном известняки обнаружили множество микроскопических кристаллов магнетита, в которых остались следы древнего магнитного поля. Благодаря этому можно узнать напряженность поля в разные годы и положение, в котором находились магнитные полюса планеты.

Анализ данных показал, что 84 миллиона лет назад произошло так называемое «истинное блуждание полюсов» – земная кора сместилась относительно оси вращения планеты.

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Сдвиг широты, свидетельства которого хранит известняк, показывает, что Италия совершила короткую экскурсию к экватору между 86 и 80 миллионами лет назад.

В отчете исследователей говорится, что земная кора медленно наклоняется примерно на три градуса каждый миллион лет.

«Истинное полярное блуждание, или переориентация планет, подробно задокументировано для других планет и их спутников, а также для Земли в настоящий период времени», – авторы исследования.

Такой наклон мог быть вызван изменением курса Тихоокеанской плиты, самой большой тектонической плиты Земли: после долгого погружения под плиту на севере Тихоокеанская плита сменила направление около 84 миллионов лет назад и начала «прятаться» под другую плиту на западе, отмечают исследователи. 

Почитайте об открытиях на северном полюсе Ганимеда, спутника Юпитера. 

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