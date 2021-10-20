84 миллиона лет назад Земля опрокинулась набок из-за смещения полюсов

Ученые обнаружили в Италии известняковые породы, которые подтверждают, что полюса Земли сместились на 12 градусов почти 84 миллиона лет назад.

Такой перепад может показаться незначительным, однако этого было бы достаточно, чтобы передвинуть Москву на широту Краснодара и даже южнее.