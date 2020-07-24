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Наука

Африканские крокодилы путешествовали в Америку миллионы лет назад

Анастасия Крутикова
24 июля 2020
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Crocodylus checchiai
Фото: DAWID A. IURINO
Об этом ученым рассказал древний череп.

Ученые проанализировали череп вымершего крокодила вида Crocodylus checchiai и выяснили, что крокодилы совершили путешествие из Африки в Америку миллионы лет назад. 

Ученые использовали компьютерную томографию, чтобы повторного изучить череп C. checchiai, который хранится в музее наук о Земле MUST Римского университета «Сапиенца», обнаруженный еще в 1939 году в Ас-Сахаби (Ливия). Череп, возраст которого оценивают в сем миллионов лет, десятилетиями хранился неизученным, и лишь сейчас исследователи обратили на него внимание. 

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M. Delfino et al. Old African fossils provide new evidence for the origin of the American crocodiles

С помощью КТ-сканирования они составили трехмерную модель черепа, обнаружив на ней скрытые анатомические особенности: в частности, бугор на черепе, которого нет на останках африканских крокодилов или на черепах сейчас существующих в Африке крокодилов, зато такой же выступ есть в строении черепа всех ныне живущих четырех видов американских крокодилов (Crocodylusmedius, C. Moreleti, C. acutus и C. rhombifer). 

Эта сходство может указывать на тесную эволюционную связь между крокодилами. 

«Он действительно похож на острорылого крокодила из Америки, но родом он из Африки», — говорит Массимо Дельфино, палеогерпетолог из Туринского университета в Италии.
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M. Delfino et al. Old African fossils provide new evidence for the origin of the American crocodiles

Дальнейший анализ эволюционных взаимоотношений между видами позволяет предположить, что C. checchiai может быть частью той же линии, что и четыре вида крокодилов, обитающих сегодня в неотропическом регионе — Южной и Центральной Америке.

Таким образом, ученые выдвинули гипотезу, что миллионы лет назад крокодилы достигли зоны неотропики, мигрировав на запад из Австралазии через Африку.

Исследование опубликовано в журнале Scentific Reports. 

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