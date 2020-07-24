Африканские крокодилы путешествовали в Америку миллионы лет назад
Ученые проанализировали череп вымершего крокодила вида Crocodylus checchiai и выяснили, что крокодилы совершили путешествие из Африки в Америку миллионы лет назад.
Ученые использовали компьютерную томографию, чтобы повторного изучить череп C. checchiai, который хранится в музее наук о Земле MUST Римского университета «Сапиенца», обнаруженный еще в 1939 году в Ас-Сахаби (Ливия). Череп, возраст которого оценивают в сем миллионов лет, десятилетиями хранился неизученным, и лишь сейчас исследователи обратили на него внимание.
С помощью КТ-сканирования они составили трехмерную модель черепа, обнаружив на ней скрытые анатомические особенности: в частности, бугор на черепе, которого нет на останках африканских крокодилов или на черепах сейчас существующих в Африке крокодилов, зато такой же выступ есть в строении черепа всех ныне живущих четырех видов американских крокодилов (Crocodylusmedius, C. Moreleti, C. acutus и C. rhombifer).
Эта сходство может указывать на тесную эволюционную связь между крокодилами.
Дальнейший анализ эволюционных взаимоотношений между видами позволяет предположить, что C. checchiai может быть частью той же линии, что и четыре вида крокодилов, обитающих сегодня в неотропическом регионе — Южной и Центральной Америке.
Таким образом, ученые выдвинули гипотезу, что миллионы лет назад крокодилы достигли зоны неотропики, мигрировав на запад из Австралазии через Африку.
Исследование опубликовано в журнале Scentific Reports.