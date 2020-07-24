Африканские крокодилы путешествовали в Америку миллионы лет назад

Ученые проанализировали череп вымершего крокодила вида Crocodylus checchiai и выяснили, что крокодилы совершили путешествие из Африки в Америку миллионы лет назад.

Ученые использовали компьютерную томографию, чтобы повторного изучить череп C. checchiai, который хранится в музее наук о Земле MUST Римского университета «Сапиенца», обнаруженный еще в 1939 году в Ас-Сахаби (Ливия). Череп, возраст которого оценивают в сем миллионов лет, десятилетиями хранился неизученным, и лишь сейчас исследователи обратили на него внимание.