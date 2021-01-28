Алмаз выдержал рекордное давление, не изменив структуру

Углерод имеет множество различных структур, наиболее известные из которых — графит и алмаз. Считалось, что другие формы существуют при чрезвычайно высоких давлениях, но теперь исследователи изучили углерод под самым высоким давлением, когда-либо изученным в лаборатории, и обнаружили, что структура алмаза намного более устойчива, чем ожидалось.

Углерод, один из самых распространенных элементов во Вселенной, является основой всей известной жизни и большей части самой Земли. Он принимает разные формы в разных обстоятельствах — например, высокое давление и температура глубоко внутри планеты превращают его в алмаз. Ожидалось, что другие, более экзотические структуры будут существовать при еще более высоких давлениях, выше 1000 гигапаскалей (ГПа).

В новом исследовании команда ученых сделала давление на углерод намного выше этого показателя, чтобы выяснить, какими могут быть другие формы этого вещества. Исследователи сжали твердый углерод до 2000 ГПа, что в пять раз превышает давление в ядре Земли и в два раза выше, чем предыдущий рекорд давления, при котором углерод исследовался в лаборатории.