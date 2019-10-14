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Наука

Альтруизм бактерий: как опасность сплачивает микроорганизмы

14 октября 2019
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Фото: University of Copenhagen
Новые исследования микробов в Университете Копенгагена показывают, что бактерии скорее объединятся против внешних угроз, таких как антибиотики, чем будут бороться друг против друга. Понимание взаимодействия бактерий в группах может привести к созданию новой области биотехнологий.

В течение ряда лет исследователи наблюдали за поведением различных сочетаний бактерий, помещённых в ограниченное пространство. После изучения тысяч комбинаций стало ясно, что бактерии сотрудничают ради выживания. Однако полученные результаты противоречат дарвиновской теории эволюции.

«В классической дарвиновской идеологии конкуренция — это главное правило игры. Приспособленные выживают и вытесняют тех, кто менее приспособлен. Однако, когда дело доходит до микроорганизмов, таких как бактерии, наши результаты показывают, что выживают наиболее сотрудничающие», — Сёрен Йоханнес Сёренсен, профессор-микробиолог

Изъяв бактерии из куска кукурузной шелухи (где они были вынуждены бороться за пространство), ученые исследовали порядок, согласно которому бактерии конкурируют или сотрудничают для выживания. Штаммы бактерий были отобраны на основе их способности расти вместе. Исследователи измерили бактериальную биопленку — слизистый слой, защищающий бактерии от внешних угроз, таких как антибиотики или хищники. Когда бактерии здоровы, они производят больше биопленки, становятся сильнее и эластичнее.

Раз за разом исследователи наблюдали один и тот же результат: слабейшим выделяли пространство и позволяли развиваться быстрее, чем другим бактериям. Ученые заметили, что бактерии разделяют трудоемкие задачи, закрывая ненужные механизмы и делясь ими со своими соседями.

«Может Генри Форд и думал, что создал нечто исключительное, введя в производство конвейер и специализации рабочих, однако бактерии работают по этому принципу в течение миллиарда лет. Наше исследование демонстрирует, что бактерии организуют и распределяют работу, и даже помогают друг другу», — Сёренсен

Отчет опубликован в научном издании ISME Journal.