Альтруизм бактерий: как опасность сплачивает микроорганизмы

Изъяв бактерии из куска кукурузной шелухи (где они были вынуждены бороться за пространство), ученые исследовали порядок, согласно которому бактерии конкурируют или сотрудничают для выживания. Штаммы бактерий были отобраны на основе их способности расти вместе. Исследователи измерили бактериальную биопленку — слизистый слой, защищающий бактерии от внешних угроз, таких как антибиотики или хищники. Когда бактерии здоровы, они производят больше биопленки, становятся сильнее и эластичнее.

Раз за разом исследователи наблюдали один и тот же результат: слабейшим выделяли пространство и позволяли развиваться быстрее, чем другим бактериям. Ученые заметили, что бактерии разделяют трудоемкие задачи, закрывая ненужные механизмы и делясь ими со своими соседями.