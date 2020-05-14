Американец создал шоколад, переливающийся всеми цветами радуги: видео

Если у вас где-то сохранился компакт-диск (CD), возьмите его и начните наклонять перед собой под разными углами. Вы увидите, что CD переливается всеми цветами радуги. Это вызвано очень тонкими, равномерно расположенными канавками на поверхности диска. Световая волна отражается от поверхности, и под прямым углом волны объединяются таким образом, что создают радугу.

Это явление, как и любое отклонение от законов геометрической оптики, называется дифракцией, а поверхность CD представляет собой дифракционную решетку (поверхность с отверстиями и неровностями размером около микрометра). Американский экспериментатор Сами Камкар задался целью сделать дифракционную решетку из шоколада. Поскольку этот продукт не слишком хорошо подходит для подобных целей, Камкару пришлось серьезно потрудиться.