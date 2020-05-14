Американец создал шоколад, переливающийся всеми цветами радуги: видео

Если у вас где-то сохранился компакт-диск (CD), возьмите его и начните наклонять перед собой под разными углами. Вы увидите, что CD переливается всеми цветами радуги. Это вызвано очень тонкими, равномерно расположенными канавками на поверхности диска. Световая волна отражается от поверхности, и под прямым углом волны объединяются таким образом, что создают радугу.
Это явление, как и любое отклонение от законов геометрической оптики, называется дифракцией, а поверхность CD представляет собой дифракционную решетку (поверхность с отверстиями и неровностями размером около микрометра). Американский экспериментатор Сами Камкар задался целью сделать дифракционную решетку из шоколада. Поскольку этот продукт не слишком хорошо подходит для подобных целей, Камкару пришлось серьезно потрудиться.
After failures attempting lasing gratings, finally designed mold in @adskFusion360, laser cut acrylic plates (variable thickness) w/@glowforge, turned rods w/Grizzly G0765, CNCd diffraction grating w/@Inventables Carvey, tempered+pressure injected chocolate, pulled vacuum @ 4torr pic.twitter.com/pKsS1tuV7e— Samy Kamkar (@samykamkar) May 11, 2020
После серии неудачных опытов экспериментатор спроектировал и изготовил с помощью лазерной резки, токарного станка и станка с ЧПУ форму из оргстекла, в крышке которой сделал паттерн, соответствующий дифракционной решетке. Затем Камкар впрыснул под давлением в вакууме расплавленный шоколад в форму, в результате чего плитка сама превратилась в дифракционную решетку и приобрела переливающуюся окраску.
I’m finally getting some decent results producing 100%-edible iridescent tempered chocolate. The colors are from the chocolate (not any ingredient or coating) diffracting light after being forcefully molded onto a diffraction grating in vacuum. pic.twitter.com/6wpbsIKh5C— Samy Kamkar (@samykamkar) May 9, 2020
Поскольку шоколад имеет свойство плавиться даже при комнатной температуре, Камкар поместил плитку в холодильник на несколько дней для закрепления эксперимента. По его словам, в результате опыта вкус шоколада не изменился.
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