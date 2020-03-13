Американская подлодка пробивает ледяной щит: видео

С 2016 года ВМС США раз в два года проводят ледовые учения (Ice Exercise, ICEX) в Северном Ледовитом океане. Их целью является проверка боеготовности людей и техники к работе в сложных арктических условиях. Недавно на видео был снят впечатляющий момент подъема подводной лодки из-под воды, покрытой льдом. Субмарина USS Toledo (SSN-769) пробивает ледяной щит и величественно возвышается над белоснежными просторами.
Временный лагерь Военно-морского флота США разбит прямо на льду в море Бофорта, примерно в 250 км к северу от залива Прадхо-Бей на Аляске. Там расположен командный центр, координирующий подводную навигацию, торпедные учения и исследования. ICEX-2020 проводится в течение трех недель. Вместе с USS Toledo, в программе задействована подводная лодка USS Connecticut (SSN-22).
Для проведения учений было получено одобрение природоохранных ведомств, убедившихся, что военные не создадут проблем для морских млекопитающих. Между тем последние данные показывают, что даже корабельное освещение меняет поведение обитателей морей.