Американская подлодка пробивает ледяной щит: видео

Временный лагерь Военно-морского флота США разбит прямо на льду в море Бофорта, примерно в 250 км к северу от залива Прадхо-Бей на Аляске. Там расположен командный центр, координирующий подводную навигацию, торпедные учения и исследования. ICEX-2020 проводится в течение трех недель. Вместе с USS Toledo, в программе задействована подводная лодка USS Connecticut (SSN-22).



Для проведения учений было получено одобрение природоохранных ведомств, убедившихся, что военные не создадут проблем для морских млекопитающих. Между тем последние данные показывают, что даже корабельное освещение меняет поведение обитателей морей.