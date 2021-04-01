Антивещество впервые замедлили с помощью лазера

Античастицы, такие как позитроны и антипротоны, рождаются в результате распадов и столкновений частиц в коллайдере, после чего они очень быстро аннигилируют, если не успеть «выхватить» их и запереть в специальной вакуумной ловушке. Но даже в этом случае изучать их мучительно сложно, поскольку они перемещаются с головокружительной скоростью.

Для некоторых исследований это не главная проблема, но если вы хотите измерить притяжение гравитации применимо к античастицам, они должны «сидеть» как можно более неподвижно.

Эксперимент ALPHA в Европейской организации ядерных исследований (CERN) уже несколько лет работает над тем, чтобы притормозить частицы антивещества с помощью умного применения тщательно настроенных лазеров.

Эти эксперименты наконец принесли свои плоды: они успешно замедлили скорость антиводородных частиц со скорости гонщика «Формулы-1» до скорости автомобиля, едущего по пригородной улице.