Археологи нашли 18 000 древнеегипетских «блокнотов». Что в них написано?

Находки из Атрибиса подробно описывают торговлю, учебные материалы и даже школьные наказания.
Немецкие исследователи, проводившие раскопки в древнем египетском городе Атрибис, обнаружили более 18 000 глиняных черепков-остраконов возрастом около 2000 лет. Осколки посуды были гораздо доступнее, чем дорогой папирус, и их повсеместно использовали для записей, расчетов, квитанций и коротких писем. Наука располагает остраконами множества эпох, начиная от Нового царства до арабского завоевания, однако эта находка – крупнейшая с начала ХХ века.
Судя по всему, ученые раскопали школу. Подавляющая часть «записок» – это арифметические задачи, грамматические упражнения, числа, месяцы и так далее. Есть изображения павиана и ибиса – священных животных Тота, древнеегипетского бога мудрости, а есть неуклюжие детские рисунки.
Большинство заметок написаны демотическим шрифтом. Он был распространен во время правления фараона Птолемея XII (отца Клеопатры), который находился у власти с 81 по 59 годы до н.э., а затем с 55 по 51 год до н.э. В это время Атрибис был столицей египетского государства. Также встречаются записи иератическим «птичьим» алфавитом.
Различные языки, которые можно увидеть на найденных остраконах – греческий, арабский, коптский – иллюстрируют мультикультурную историю города, а также высокий уровень образования. При этом уже тогда нерадивых учеников наказывали так же, как и в наши дни, заставляя писать одно и то же по множеству раз. Об этом свидетельствует более сотни остраконов, покрытых повторяющимися иероглифами.
И наконец часть записей – это финансовые расписки. Сопоставимая по объему находка была сделана в начале 1900-х годов: археологи обнаружили многочисленные фрагменты письменности в древней деревне Дейр-эль-Медина , расположенной чуть ниже по течению Нила. Однако эти древние тексты в основном представляли собой заметки о медицине и врачебной практике, тогда как остраконы Атрибиса могут многое рассказать о повседневной жизни в одной из самых могущественных цивилизаций древности.
Посмотрите на погребальный сад Древнего Египта.
Знаете ли вы...
... что именно остраконы дали имя понятию «остракизм». В древнегреческих полисах с помощью этих глиняных черепков проводилось народное голосование, по итогам которого определяли человека, наиболее опасного для государственного строя, и изгоняли его на 10 лет. Слово так и переводится – «суд черепков».
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