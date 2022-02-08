Археологи нашли уникальные византийские мечи в турецкой крепости

Ученые затрудняются назвать культуру, которой принадлежало редкое оружие.

Археологи нашли два уникальных византийских меча в укрепленном городе Амориум времен Византийской империи, который сегодня находится на территории Турции. Оба меча имеют кольцевые навершия на концах рукояти: подобное оружие было редкостью в Византии.

Пока исследователи затрудняются сказать, какой именно этнос или группа наемников владели этими мечами около тысячи лет назад. Их нашли в городе Амориум, который когда-то находился на перекрестке между Константинополем и другими крупными городами — в том числе Никеей и Анкирой (современной Анкарой). По данным ученых, Амориум также был временным опорным пунктом, служившим первой линией обороны региона от арабских вторжений.

Первый меч, фрагментарный и изъеденный коррозией, специалисты обнаружили в атриуме церкви в 1993 году. Второй ученые нашли в 2001 году в нижней части Амориума. Оба меча датируются X и XI веками и относятся к так называемому средневизантийскому периоду (843-1204 годы нашей эры).

Фото: Amorium Excavation Project

Ведущий исследователь Университета Аристотеля в Салониках Эррикос Маниотис отмечает, что в то время не было принято хранить оружие в святых местах. Как именно меч оказался в церкви, пока остается загадкой. По одной из версий, оружие могло быть пожертвованием.

Что касается меча, найденного в нижнем городе, то он имеет рукоять длиной в 14 сантиметров и обоюдоострое лезвие длиной как минимум в 61 сантиметр. На основании этих данных исследователи предположили, что солдат византийской армии, возможно, использовал его как второстепенное, дополнительное оружие во время боя.

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Мечи с кольцевым навершием, которые были редкостью в Византийской империи, при этом известны в других культурах — в частности, у сарматских наемников, живших в Центральной Азии. Не исключено, что именно у них это оружие позаимствовали римляне. А самые ранние мечи с кольцевым навершием относятся к китайской династии Хань (206 год до нашей эры — 220 год нашей эры).