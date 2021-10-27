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Наука

Археопаразитология: как вши и гельминты рассказывают о древних миграциях человека

Диана Хомякова, «Наука в Сибири»
27 октября 2021
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Ascaris lumbricoides
Фото: ARMC Micro / Flickr
Людей на протяжении всей истории их существования везде сопровождали верные спутники — паразиты. Изучая следы жизнедеятельности вшей, описторхов и других гельминтов, обнаруженных на древних человеческих стоянках, можно делать выводы о миграциях и контактах наших предков.

Археопаразитология — это направление на стыке паразитологии и исторических дисциплин (археологии, этнографии и других). Ее основная цель — изучать связанных с человеком паразитов, обнаруженных в ходе анализа археологических материалов. С помощью этого научного направления можно реконструировать различные стороны жизни древних людей, начиная от питания, состояния здоровья и заканчивая миграциями и контактами. Возможно, одних только данных о паразитах недостаточно для глобальных выводов о перемещении населения, но их можно использовать для проверки и дополнения результатов других исследований: археологических, исторических или генетических.

Ученые из ФИЦ «Тюменский научный центр СО РАН» рассказали, какую новую информацию археопаразитология позволяет получать нам сегодня.

«За время обитания и эволюции на территории Африки вид Homo sapiens унаследовал от своих предков определенную паразитофауну. Те паразиты, жизненный цикл которых осуществлялся либо в человеке, либо на нем (острицы, вши и так далее), вместе с ним распространились по всей планете и генетически изменялись параллельно со своими хозяевами», — рассказывает научный сотрудник Института проблем освоения Севера ФИЦ «Тюменский научный центр СО РАН» кандидат биологических наук Сергей Михайлович Слепченко.
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Изучая распространение паразитов, можно проследить за миграциями древних людей. Например, геогельминты имеют в своем жизненном цикле стадию созревания яиц во влажной и хорошо прогретой почве. Условия для их развития отсутствуют в арктической и субарктической зонах, в высокогорье, пустынях и полупустынях. Таким образом, если яйца гельминтов обнаруживают на этих территориях, это может говорить о древних контактах или миграциях населения.

Как вши изменялись вместе с человеком

«Хорошим примером для иллюстрации коэволюционных процессов между человеком и его паразитами являются результаты исследования генетической изменчивости человеческих вшей», — отмечает ученый.

Около 13 миллионов лет назад произошло первичное разделение гоминин, древних хозяев вшей, на две линии, одна из которых вела к гориллам, а другая — к общему предку человека и шимпанзе. На каждой из них обитали два рода вшей: Pediculus и Pthirus. Затем линия общего предка человека и шимпанзе лишилась вшей рода Pthirus, а вши рода Pediculus (утраченного в свою очередь у горилл) разделились на два вида: Pediculus humanus и Pediculus schaeffi. Это произошло около 6,3 миллиона лет назад. 

Однако генетический анализ лобковой вши человека показал, что время ее расхождения с вошью рода Pthirus, паразитирующей на горилле, составляет всего около 3,32 миллиона лет. То есть когда-то произошел повторный перенос эктопаразита рода Pthirus с линии гориллы на представителей рода Homo.

Изучая вшей, ученые обнаружили у них эффект бутылочного горлышка: около ста тысяч лет назад резко упало их генетическое разнообразие. Примерно в это же время сократилось генетическое разнообразие людей. Предполагается, что именно тогда человек современного типа вышел за пределы Африки и стал распространяться по миру.

Впрочем, вши могут рассказать и о более поздних и локальных миграциях. Так, у гнид головных вшей, собранных в Пещере Сокровищ в Иудейской пустыне (период энеолита, 4 000 лет до н. э.), а также при раскопках археологического памятника Нахаль Омер (650—810 гг. н. э.) был выявлен генотип, характерный для Западной Африки. Его присутствие на Ближнем Востоке связывают с миграциями, которые происходили на протяжении длительного времени. Возможно, вши попадали на Ближний Восток в результате работорговли.

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Что кишечные паразиты могут рассказать о перемещениях людей

Наиболее часто в археопаразитологических пробах находят яйца человеческой аскариды (Ascaris lumbricoides) и власоглава (Trichuris trichiura). Они встречаются как на поверхности крестца погребенных людей, так и в культурных слоях археологических памятников. В большинстве случаев такие находки свидетельствуют о плохой личной гигиене населения и санитарном неблагополучии. Кроме того, человеческие фекалии могли применяться для удобрения почвы. 

Геогельминты имеют особенности жизненного цикла и географии распространения, благодаря которым могут использоваться как маркер миграций. Так, яйца человеческой аскариды и власоглава были обнаружены при исследовании копролитов (ископаемого кала), проб фекалий из туалетов и проб культурного слоя Мангазеи — русского города приполярной зоны.

Однако жители Мангазеи не могли заразиться этими гельминтозами у себя дома. Яйца аскариды и власоглава попадают в организм хозяина при употреблении в пищу загрязненных пищевых продуктов, реже — некипяченой воды. Поэтому в группе риска находятся люди, связанные с земледелием, садоводством и огородничеством. На территориях, близких к Полярному кругу (к которым относится Мангазея), земледелие практически невозможно. К тому же природные условия — короткое лето, холодная почва, вечная мерзлота — препятствуют созреванию геогельминтов в местной почве. 

«Первоначально все случаи аскаридоза и трихуриаза в Мангазее были завозными, что указывает на перемещение людей и/или товаров с территорий, расположенных значительно южнее», — пишет Сергей Слепченко. Данные из письменных источников об образовании и заселении Мангазеи четко коррелируют с данными археопаразитологии.

Также яйца власоглава обнаружили в пробах мумифицированных тканей с одного из погребенных в могильнике Догээ-Баары 2 уюкско-саглынской культуры ранних кочевников Центральной Азии (V—IV вв. до н. э). Памятник находится у подножия горы Догээ, расположенной возле Кызыла (Тувинская котловина). В этой местности тоже отсутствуют условия для развития Trichuris trichiura, так как господствует резко континентальный сухой климат с большой амплитудой среднегодовых температур и экстремально низкими зимними значениями. 

Поэтому ученые делают выводы: кочевники могли заразиться Trichuris trichiura, либо когда посещали места эндемичных очагов этого паразита, либо в результате употребления импортных продуктов питания, доставляемых из оазисов Средней Азии или Древнего Китая. Таким образом, данные археопаразитологии подтверждают прямые контакты кочевников Южной Сибири с отдаленными земледельческими областями.

На территории Ближнего Востока, в свою очередь, были обнаружены цестоды рода Diphyllobothrium latum, которые живут и размножаются в условиях умеренного климата. Предполагается, что они попали туда во время Крестовых походов вместе с крестоносцами и паломниками с территории Северной Европы.

Много о миграциях древнего населения может рассказать кошачья двуустка (Opisthorchis felineus) — паразит, актуальный для территории Западной Сибири. Человек заражается описторхозом, употребляя в пищу сырую и вяленую рыбу.

Для функционирования этого паразита нужен промежуточный хозяин — моллюски рода Codiella inflate и Bithynia tentaculata. Они не могут жить в водоемах, температура в которых ниже +15 °С в течение трех летних месяцев подряд, и выносить вечную мерзлоту. Поэтому не все территории Западной Сибири одинаково благоприятны для Opisthorchis felineus. 

Например, описторхозом нельзя заразиться, употребляя в пищу сырую рыбу, выловленную в реках тундровой и лесотундровой зоны (бассейны Таза, Пура, Надыма). Сток этих рек расположен в зоне вечной мерзлоты, и вода там не прогревается до приемлемых для описторхисов температур. По этой же причине условия для развития жизненного цикла кошачьей двуустки отсутствуют в подавляющем большинстве рек Восточной Сибири. 

«Однако яйца кошачьей двуустки зафиксировали в пробах культурного слоя и копролитов собак города Мангазеи, расположенного на реке Таз. Данный факт однозначно свидетельствует о перемещении людей в город через территорию Обь-Иртышского бассейна, эндемичного по описторхозу», — отмечает Сергей Слепченко. 

Яйца кошачьей двуустки находили даже на Ямале — в поселении Ярта V и Надымском городке (XIII — первая треть XVIII в.). Это также свидетельствует о контакте местного населения с жителями более южных территорий Западной Сибири. 

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Как паразиты изменили представление о заселении Америки

«Паразитологические данные о географическом распространении некоторых геогельминтов позволили еще в первой половине прошлого века по-новому взглянуть на проблему заселения Американского континента, предварив современные археологические и палеогенетические открытия», — сообщает Сергей Слепченко.

Считается, что заселение Нового Света происходило через территорию Берингии в позднем плейстоцене. Об этом свидетельствуют разнообразные археологические, антропологические и генетические данные. Однако в археопаразитологии накопилось некоторое количество фактов, которые не полностью согласуются с общепринятой моделью и указывают, что путь заселения людьми территории Северной и Южной Америк через Берингию являлся основным, но, вероятно, не единственным. В частности, паразитологические и археопаразитологические данные показывают, что многие геогельминты, в том числе Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale и Necator americanus, не могли проникнуть на Американский континент через территорию Берингии.

Так, исследователи еще в начале прошлого века, изучавшие географическое и этническое распространения кишечных паразитов в Южной Америке, Полинезии и Юго-Восточной Азии, обнаружили высокую частоту анкилостомидоза и некатороза в некоторых изолированных группах южноамериканских индейцев. По имеющимся на тот момент историческим данным, эти группы не имели контактов с европеоидным и негроидным населением. Однако археопаразитологические исследования показывают: анкилостомы (Ancylostoma duodenale и Necator americanus) существовали в Латинской Америке до Колумба. Остается вопрос, каким образом и с каким населением эти теплолюбивые паразиты попали на территорию Американского континента? 

Основываясь на паразитологии, ученые предложили дополнительный, транстихоокеанский путь миграции людей. Со временем стали появляться данные, подтверждающие неоднократность миграции населения Евразии в Америку, как по сухопутным маршрутам, так и по морю.

На это указывают в том числе и палеогенетические исследования человека. Например, наличие некоего австралазийского следа в генофонде современных амазонских индейцев. Этот след сближает их с населением Андаманских островов, меланезийцами, папуасами и австралийскими аборигенами. Присутствие австралазийского генетического Y-компонента было обнаружено и у индивида из Бразилии, датированного 10 400 лет от современности. 

Третье исследование показало, что австралазийский компонент есть у индейского населения Тихоокеанского побережья Южной Америки и является предковым для такого же компонента у индейцев Амазонии. Авторы статьи указывают, что, вероятно, заселение Южной Америки с территории Евразии шло двумя путями — материковым и более южным прибрежным 

«Всё еще недостаточно археологических и палеогенетических данных, позволяющих с полной уверенностью подтвердить или опровергнуть транстихоокеанские миграции человека на Американский континент в древности. Однако археопаразитологические материалы позволяют с большой убедительностью утверждать, что путь заселения человеком Северной и Южной Америки через Берингию не был единственным», — отмечает исследователь.

Материал подготовлен на основании статьи «Археопаразитология — новый источник реконструкции миграций древнего населения: возможности, результаты и перспективы», С. М. Слепченко, «Вестник археологии, антропологии и этнографии», 2021, № 3 (54). 

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