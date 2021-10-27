Археопаразитология: как вши и гельминты рассказывают о древних миграциях человека

Изучая распространение паразитов, можно проследить за миграциями древних людей. Например, геогельминты имеют в своем жизненном цикле стадию созревания яиц во влажной и хорошо прогретой почве. Условия для их развития отсутствуют в арктической и субарктической зонах, в высокогорье, пустынях и полупустынях. Таким образом, если яйца гельминтов обнаруживают на этих территориях, это может говорить о древних контактах или миграциях населения.

Как вши изменялись вместе с человеком

«Хорошим примером для иллюстрации коэволюционных процессов между человеком и его паразитами являются результаты исследования генетической изменчивости человеческих вшей», — отмечает ученый.

Около 13 миллионов лет назад произошло первичное разделение гоминин, древних хозяев вшей, на две линии, одна из которых вела к гориллам, а другая — к общему предку человека и шимпанзе. На каждой из них обитали два рода вшей: Pediculus и Pthirus. Затем линия общего предка человека и шимпанзе лишилась вшей рода Pthirus, а вши рода Pediculus (утраченного в свою очередь у горилл) разделились на два вида: Pediculus humanus и Pediculus schaeffi. Это произошло около 6,3 миллиона лет назад.

Однако генетический анализ лобковой вши человека показал, что время ее расхождения с вошью рода Pthirus, паразитирующей на горилле, составляет всего около 3,32 миллиона лет. То есть когда-то произошел повторный перенос эктопаразита рода Pthirus с линии гориллы на представителей рода Homo.

Изучая вшей, ученые обнаружили у них эффект бутылочного горлышка: около ста тысяч лет назад резко упало их генетическое разнообразие. Примерно в это же время сократилось генетическое разнообразие людей. Предполагается, что именно тогда человек современного типа вышел за пределы Африки и стал распространяться по миру.

Впрочем, вши могут рассказать и о более поздних и локальных миграциях. Так, у гнид головных вшей, собранных в Пещере Сокровищ в Иудейской пустыне (период энеолита, 4 000 лет до н. э.), а также при раскопках археологического памятника Нахаль Омер (650—810 гг. н. э.) был выявлен генотип, характерный для Западной Африки. Его присутствие на Ближнем Востоке связывают с миграциями, которые происходили на протяжении длительного времени. Возможно, вши попадали на Ближний Восток в результате работорговли.