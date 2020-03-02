Астрономический прогноз на март: время любоваться Венерой
20 марта в 6 часов 53 минуты по московскому времени в Северном полушарии официально начнется весна. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и перемещается из Южного полушария в Северное. С этого времени туда приходит астрономическая весна, а в Южное полушарие – осень.
Световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться. Продолжительность дня за месяц быстро вырастет от 10 часов 43 минут до 13 часов 02 минут на широте Москвы.
Весеннее равноденствие происходит в конце марта, но в разные дни. В XXI веке на 21 марта это явление выпало в 2007 году, а в следующий раз это произойдет лишь в 2103 году. Самое раннее весеннее равноденствие в ближайшие 100 лет будет 19 марта 2096 года, а в остальные годы его датой остается 20 марта.
Каждое второе воскресенье марта (8 в этом году) отмечается Международный день планетариев (International Day of Planetaria). Его цель – знакомство с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Впервые он был проведен в 1990 году по инициативе итальянских астрономов, а Россия присоединилась к торжествам в 1995-м.
В марте зимние созвездия, которые находятся в юго-западной части неба, постепенно склоняются к горизонту, уступая место созвездиям весеннего неба. На востоке восходит Змееносец, над ним расположено созвездие Геркулеса, а выше – Голова Дракона. В северо-восточной области неба поднимается Лира, вблизи горизонта находится Лебедь.
На юге около Большой Медведицы раскинулось созвездие Льва с яркой звездой Регул. На юго-востоке виден Волопас, рядом с Волопасом (восточнее) – Северная Корона.
Март – самое лучшее время для наблюдения Венеры. Весь месяц сразу после захода Солнца в западной части неба можно любоваться яркой «вечерней звездой».
Кроме того, в середине месяца на утреннее небо выйдет Сатурн, а 18 марта произойдет утреннее сближение Сатурна, Юпитера, Марса и Луны.
15 лет назад, 31 марта 2005, была открыта карликовая планета Макемаке. Спустя 11 лет обнаружилось, что у нее есть спутник.
В эти дни мы вместе с Visit Britain запустили небольшую анкету для путешественников – хотим понять, как стать для вас еще интереснее и полезнее. Пройти опрос можно здесь, а когда он завершится, мы разыграем среди респондентов 10 отличных футболок от Visit Britain.