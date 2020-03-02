Астрономический прогноз на март: время любоваться Венерой

Весеннее равноденствие происходит в конце марта, но в разные дни. В XXI веке на 21 марта это явление выпало в 2007 году, а в следующий раз это произойдет лишь в 2103 году. Самое раннее весеннее равноденствие в ближайшие 100 лет будет 19 марта 2096 года, а в остальные годы его датой остается 20 марта.

Каждое второе воскресенье марта (8 в этом году) отмечается Международный день планетариев (International Day of Planetaria). Его цель – знакомство с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Впервые он был проведен в 1990 году по инициативе итальянских астрономов, а Россия присоединилась к торжествам в 1995-м.



В марте зимние созвездия, которые находятся в юго-западной части неба, постепенно склоняются к горизонту, уступая место созвездиям весеннего неба. На востоке восходит Змееносец, над ним расположено созвездие Геркулеса, а выше – Голова Дракона. В северо-восточной области неба поднимается Лира, вблизи горизонта находится Лебедь.