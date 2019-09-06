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Наука

Авторы первого снимка черной дыры получили «научный Оскар» и 3 миллиона долларов

06 сентября 2019
Черная дыра
Фото: Event Horizon Telescope Collaboration
Денежное вознаграждение поделят 347 ученых.

10 апреля группа ученых из международного коллаборации Event Horizon Telescope выпустила первую в мире фотографию сверхмассивной черной дыры для публики. Изображение стало важной вехой для космических исследований.

До этого все попытки запечатлеть черную дыру на камеру заканчивались неудачей, так как эти объекты невидимы и поглощают электромагнитное излучение, поэтому их нельзя обнаружить невооружённым глазом. Учёные впервые сумели запечатлеть кольцо излучения и материи на краю горизонта событий.

Изображение представляет собой снимок электромагнитных волн, сделанный при помощи радиотелескопов. Фотографии были получены путем объединения изображения с восьми обсерваторий, расположенных в разных точках планеты. Полученные снимки выглядят так, будто сделаны одним большим телескопом. Проект обошелся в 28 миллионов долларов и занял десять лет. 

За снимки черной дыры авторы получили премию «Прорыв года» в области физики.

Премия была учреждена в 2011 году командой инвесторов, в которую входили Сергей Брин и Марк Цукерберг. Ее часто называют «научным Оскаром».

Деньги разделят поровну между всеми 347 учеными, работавшими над проектом.

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