Бактерии обмениваются устойчивостью к антибиотикам быстрее, чем мы думали

Будь ген поваренной книгой, плазмиды можно было бы представить как отдельные клочки бумаги с ценными рецептами, украденными у друзей и родственников. Многие из них содержат инструкции по изготовлению материалов, которые могут помочь бактериям выжить в стрессовых условиях. А для бактерий стресс вызывает именно доза антибиотиков.

Эти защитные меры часто сохраняются в кодировании плазмиды, что позволяет бактериальным клеткам легко обмениваться сопротивлением посредством процесса, называемого конъюгацией.

Для того, чтобы плазмиды широко распределялись между бактериями, они должны обладать специфической областью генетического кодирования, называемой последовательностью происхождения-передачи, или oriT. Эта последовательность взаимодействует с ферментом, который разрезает плазмиду для облегчения копирования, а затем снова запечатывает ее. Без oriT секретный рецепт плазмиды останется в руках ее владельца.

Поиск и количественная оценка этих последовательностей — сложная и трудоемкая работа. Но Зримек разработал гораздо более эффективные средства поиска oriT, основанные на уникальных характеристиках физических свойств кодирования. Он применил свои результаты к базе данных из более чем 4600 плазмид, вычислив, насколько распространены мобильные плазмиды на основе распространенности oriT.