Бактерии против антибиотиков: гонка вооружений, которую мы проигрываем

Более полувека назад японский ученый Цутому Ватанабэ предвидел такое развитие событий: в 1963 году его группа опубликовала доклад, в котором вслед за Зиндером устойчивость к антибиотикам была названа «заразной наследственностью».

Японцы начали изучать инфекции после Второй мировой войны, когда участились случаи бактериальной дизентерии. Послевоенные лишения, переезды и сбои в работе санитарных и здравоохранительных учреждений, скорее всего, обострили проблему, но все же главной причиной болезни была бактерия рода Shigella. Лечили дизентерию в первую очередь сульфаниламидами. Когда штаммы шигеллы начали к ним приспосабливаться, врачи стали использовать новые антибиотики: стрептомицин и тетрациклин.

К 1953 году штаммы шигеллы перестали воспринимать и эти лекарства, правда, каждый штамм был устойчив только к одному из антибиотиков, другой на него действовал. Затем в 1955-м некая японка вернулась домой из Гонконга с дизентерией, и ее кишечные бактерии оказались устойчивыми к нескольким антибиотикам сразу. С того момента такие штаммы стали быстро распространяться, и в конце 1950-х Японию охватила вспышка дизентерии, вызванной суперштаммами шигеллы, устойчивыми сразу к четырем видам антибиотиков: сульфаниламидам, стрептомицину, тетрациклину и хлорамфениколу.

Тревога усилилась, когда исследователи обнаружили, что подобными свойствами обладают не только шигеллы. Некоторые штаммы кишечной палочки, взятые у пациентов, зараженных устойчивой шигеллой, оказались невосприимчивыми к тем же антибиотикам. Получается, что кишечная палочка «поделилась» своими устойчивыми генами с шигеллами. Вероятно, это произошло в кишечниках пациентов, где гены переносились от одного вида бактерии к другому. И этот обмен не ограничивался шигеллами и кишечными палочками. Дальнейшее исследование показало, что гены могут переходить от одного вида к другому, между штаммами и любой другой группой энтеробактерий – особыми микроорганизмами, которые живут в кишечнике человека.

Что же за комплекс генов так легко переходил любые границы? Ватанабэ и его коллега Тосио Фукусава предположили, что эти гены – эписома, автономный генетический элемент, который существует внутри бактериальной клетки и не присоединяется к ее хромосомам. Эписома – это фрагмент ДНК кольцевой формы. Она может находиться и воспроизводиться в клетке вне зависимости от клеточных хромосом. Эписома наделена свойствами, которые в обычной жизни не нужны, но в экстренном случае пригодятся: например, устойчивость к засухе или к яду.

В 1963 году в своем докладе Ватанабэ сообщил всемирному научному сообществу то, что они с Фукусавой уже рассказали в Японии: устойчивость сразу и к стрептомицину, и к трем другим антибиотикам закодирована в эписоме. Именно эписома позволяет относительно безобидной кишечной палочке передавать гены с новыми свойствами другим видам, включая опасные Shigella dysenteriae. Слово «эписома» позже заменят термином «плазмида». Ученые признают плазмиды мощным механизмом передачи генов и даже целых генных комплексов, устойчивых к антибиотикам, между видами бактерий.