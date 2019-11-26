Безделушки из бивня мамонта и другие археологические находки в Москве за прошедший год

Самой древней находкой 2019 года стали фрагменты глиняного сосуда, относящиеся к эпохе неолита: к 4000–3500 годам до нашей эры. На четырехметровой глубине находилось около десятка образцов ямочно-гребенчатой керамики размером от двух до пяти сантиметров. Такое название керамика получила из-за характерного орнамента, состоящего из чередующихся ямок и отпечатков гребней. Ранее специалисты обнаружили на том же месте кремневый наконечник стрелы эпохи неолита.

Важнейшее археологическое открытие минувшего сезона – большой клад, обнаруженный в Костянском переулке. 60 монет номиналом пять и десять рублей датируются рубежом XIX и XX веков. Клад находился в жестяной коробке, которая сохранилась лишь фрагментарно. Ее обнаружили при разборке подвала существовавшего раньше здания. По мнению специалистов, монеты могли храниться в переулке со времен революции или Гражданской войны. По предварительным оценкам, их современная стоимость составляет порядка миллиона рублей.