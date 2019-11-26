Безделушки из бивня мамонта и другие археологические находки в Москве за прошедший год

Работавшие в Москве археологи рассказали об интересных находках, сделанных во время раскопок. Работы проводятся по всему городу для подтверждения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, а также в целях обеспечения сохранности этих свидетельств истории.
Самой древней находкой 2019 года стали фрагменты глиняного сосуда, относящиеся к эпохе неолита: к 4000–3500 годам до нашей эры. На четырехметровой глубине находилось около десятка образцов ямочно-гребенчатой керамики размером от двух до пяти сантиметров. Такое название керамика получила из-за характерного орнамента, состоящего из чередующихся ямок и отпечатков гребней. Ранее специалисты обнаружили на том же месте кремневый наконечник стрелы эпохи неолита.
Важнейшее археологическое открытие минувшего сезона – большой клад, обнаруженный в Костянском переулке. 60 монет номиналом пять и десять рублей датируются рубежом XIX и XX веков. Клад находился в жестяной коробке, которая сохранилась лишь фрагментарно. Ее обнаружили при разборке подвала существовавшего раньше здания. По мнению специалистов, монеты могли храниться в переулке со времен революции или Гражданской войны. По предварительным оценкам, их современная стоимость составляет порядка миллиона рублей.
Это один из самых крупных кладов, обнаруженных в столице за последние несколько лет. При этом монеты археологи находят часто: в том же Костяном переулке осенью был обнаружен тайник с 98 монетами времен правления Петра I, а в феврале на Долгоруковской улице было найдено 97 серебряных и медных монет разного номинала XIX–XX веков.
Кроме того, возле Сретенки археологам удалось обнаружить следы небольшой литейной мастерской XVII-XVIII веков. От тех времен сохранились фрагменты большой деревянной бочки для воды и ремесленное оборудование, вероятно, служившее для изготовления нательных крестов.
Интерес представляют отличительные знаки разных профессий. Среди них – найденный на Серебрянической набережной металлический значок конца XIX века «ДВОРНИКЪ № 4 д. Нилов». Хотя такие значки были распространены в Москве, их редко удается обнаружить при раскопках.
Старинный деревянный нательный крест XVII – начала XVIII века из раскопа в районе Китайгородского проезда – крайне редкий артефакт: дерево плохо сохраняется в грунте. На лицевой стороне креста вырезано распятие, а на оборотной – фигура одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви Сергия Радонежского.
И еще одной интересной находкой стала часть безделушки из бивня мамонта. Предположительно, это декоративная статуэтка или шахматная фигура. Предмет изготовлен в XVIII веке, когда в богатых дворянских семьях модно было иметь подобные вещицы. Материал имеет более раннее происхождение. А в сентябре на Остоженке нашли цельную шахматную фигурку слона из набора XVII–XVIII веков, вырезанную из кости.
Всего за последние восемь лет московские археологи нашли около 35 тысяч старинных предметов. Посмотрите, какие артефакты были обнаружены в ходе раскопок ранее.