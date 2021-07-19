Безмозглая слизистая плесень умеет справляться со сложными задачами

Группа ученых под руководством специалистов университета Алгомы (канадская провинция Онтарио) изучала эволюцию мозга на необычном образце: в качестве модельного объекта были взяты слизевики Physarum Polycephalum. Эти организмы в современной систематике относятся к таксону простейших и входят в число древнейших, населяющих Землю.
Их часто можно встретить на влажных лесных участках и гниющей древесине; в просторечии люди называют их «слизистой плесенью». Организм давно привлек внимание ученых своими странными свойствами.
В новой работе ученые поместили слизевиков в центр чашек Петри, покрытых полуэластичным агаровым гелем. Поверх геля с противоположных сторон каждой чашки располагались один или три небольших стеклянных диска. Организмам было позволено свободно расти в темноте в течение 24 часов, а затем научная группа анализировала характер роста.
В течение первых 12–14 часов слизистая плесень продвигалась равномерно во всех направлениях, но затем каждый из образцов «выбрасывал» особенно длинную ветвь, которая тянулась над поверхностью геля в направлении трех дисков в 70% случаев. Диски символизировали материал, потенциально интересный организму в качестве места жизни, но оставалось непонятным, как он смог сориентироваться на местности без предварительных знаний о ней.
Были проведены эксперименты с несколькими переменными, показавшими различия в поведении слизевика. Если три диска были сложены друг на друга, организм терял способность видеть тройственность, и реагировал на него так же, как и на одиночный диск. Это наблюдение позволило выяснить, что масса с точки зрения Physarum характеризуется какими-то иными факторами.
Недостающий фрагмент головоломки был найден с помощью компьютерного моделирования, которое показало, что в зависимости от расположения дисков их масса по отношению к поверхности геля меняется из-за разного сочетания силы, напряжения и деформации. Поясняя эти выводы более понятным для широкой общественности примером, ученые говорят:
Это исследование еще раз подтверждает, что механические силы играют такую же важную роль в контроле поведения и развития клеток, как химические вещества и гены. Процесс «механочувствительности», обнаруженный в этом простом и лишенном мозга организме, удивительно похож на то, что наблюдается у всех видов, включая людей. Понимание того, как примитивные существа используют биомеханическую информацию для принятия решений, позволяет проследить эволюционный путь появления нейронов у многоклеточных организмов, и также поможет лучше понять наши собственные тела и мозг.