Безмозглая слизистая плесень умеет справляться со сложными задачами

В новой работе ученые поместили слизевиков в центр чашек Петри, покрытых полуэластичным агаровым гелем. Поверх геля с противоположных сторон каждой чашки располагались один или три небольших стеклянных диска. Организмам было позволено свободно расти в темноте в течение 24 часов, а затем научная группа анализировала характер роста.

В течение первых 12–14 часов слизистая плесень продвигалась равномерно во всех направлениях, но затем каждый из образцов «выбрасывал» особенно длинную ветвь, которая тянулась над поверхностью геля в направлении трех дисков в 70% случаев. Диски символизировали материал, потенциально интересный организму в качестве места жизни, но оставалось непонятным, как он смог сориентироваться на местности без предварительных знаний о ней.