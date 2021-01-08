Билингвизм улучшает развитие мозга у детей

Родители двуязычных малышей часто волнуются, не будут ли их чада отставать в развитии — известно, что из-за лингвистической перегрузки маленькие билингвы начинают говорить позже ровесников. Новое исследование американских биологов доказывает, что беспокоиться не о чем: по степени развития мозга билингвы превосходят сверстников.

В эксперименте принимали участие 11-месячные малыши — считается, что именно в этом возрасте начинает развиваться би- или монолингвизм. Половина из них воспитывалась в англоязычных семьях, половина — в смешанных (испано-американских).

Для оценки их мозговой деятельности ученые применили магнитную энцелографию — метод, позволяющий предельно точно определить активность тех или иных зон мозга. Детям предложили прослушать 18-минутную запись разных звуков, среди которых отчетливо угадывались английские или испанские фонемы.

Оказалось, что дети из смешанных семей лучше и быстрее распознавали языковые фонемы, причем в равной степени английские и испанские. Кроме того, у билингвов аппарат зафиксировал необычно сильную активность префронтальных зон мозговой коры. Они отвечают за исполнительные функции организма: беглость речи, быстрое планирование, самоконтроль, адаптацию к переменам. Это значит, что изучение двух языков уже в раннем детстве развивает не только лингвистические навыки, но и личностные качества.