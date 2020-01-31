Биоинженеры создают медуз-киборгов для изучения океана

Команда ученых из Стэнфорда и Калифорнийского технологического института (CalTech) работает над созданием медуз-киборгов, которые могли бы исследовать неисчислимые глубины океана, заменив громоздкие и дорогостоящие подводные аппараты.

Исследователи разработали устройство, которое сами называют «микроэлектронным протезом» или «контроллером плавания». Они прикрепили его деревянной булавкой к нижней части медузы — ушастой аурелии (Aurelia aurita), а затем подвели два электрода от устройства к боковым сторонам колокола животного.

Когда протез активен, он стимулирует мышцы медузы регулярным электронным импульсом. Чтобы свести к минимуму воздействие на животное, ученые поместили электронику в цилиндрический корпус шириной в два сантиметра, добавив пробковые поплавки и груз из нержавеющей стали для поддержания нейтральной плавучести системы.