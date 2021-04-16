Биотехнологи из Якутии создали жучиные станции для утилизации пластика дома

Команда биотехнологов «Ксенос» из технопарка «Якутия» обнаружила, что жуки Zophobas morio могут поедать пластик. Опираясь на это открытие, исследователи создали портативные мини-станции для утилизации пластика с помощью жуков в домашних условиях и в офисе.

Одна станция рассчитана примерно на 900 жуков. Этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить семье из 3-4 человек переработку бытового пластика: пакетов, упаковок из полистирола, пенопласта и полиэтилена.

Ранее исследователи работали с личинкой большой восковой огнёвки (вид молиевидной бабочки) и выяснили, что в ходе эволюции она научилась перерабатывать полиэтилен и может поедать пластиковые пакеты. В ходе нового эксперимента биотехнологи в течение двух недель кормили личинок жуков зофобас только пластиком, а затем высушивали их. С помощью метода газовой хромотографии было установлено, что в личинках и в их экскрементах практически отсутствует пластик, он расщепляется на вторичные метаболиты и октакозан.