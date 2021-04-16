Биотехнологи из Якутии создали жучиные станции для утилизации пластика дома

Команда биотехнологов «Ксенос» из технопарка «Якутия» обнаружила, что жуки Zophobas morio могут поедать пластик. Опираясь на это открытие, исследователи создали портативные мини-станции для утилизации пластика с помощью жуков в домашних условиях и в офисе.
Одна станция рассчитана примерно на 900 жуков. Этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить семье из 3-4 человек переработку бытового пластика: пакетов, упаковок из полистирола, пенопласта и полиэтилена.
Ранее исследователи работали с личинкой большой восковой огнёвки (вид молиевидной бабочки) и выяснили, что в ходе эволюции она научилась перерабатывать полиэтилен и может поедать пластиковые пакеты. В ходе нового эксперимента биотехнологи в течение двух недель кормили личинок жуков зофобас только пластиком, а затем высушивали их. С помощью метода газовой хромотографии было установлено, что в личинках и в их экскрементах практически отсутствует пластик, он расщепляется на вторичные метаболиты и октакозан.
Исследователи также подсчитали, что 100 жуков съедают более 500 миллиграммов пластика за 10-12 часов, в то время как 100 личинок огнёвки за 10-12 часов съедают примерно 100 милиграммов. Таким образом, стало ясно, что жук зофобас расщепляет химический пластик значительно эффективнее моли.
Тем не менее, оба этих насекомых являются лидерами по скорости и качеству утилизации пластика из официально зарегистрированных видов пластикоедов. Как рассказал участник проекта «Ксенос» Евгений Попов, среди 104 видов пластикоедов есть и грибы, и бактерии.
На данный момент портативными станциями с жуками уже заинтересовалось более 50 семей и несколько частных компаний. Биотехнологи планируют своим изобретением популяризировать культуру экологичного мышления, а также Год науки и технологий в России.
Проект «Ксенос» – это команда якутских ученых из лаборатории биотехнологий, изучающая пластикоедов более двух лет. Одна из главных целей проекта – создать раствор, расщепляющий пластик, чтобы можно было избежать использования насекомых.