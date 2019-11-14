Британец нашел вставную челюсть из золота и кости

Зубы скреплены металлическими штифтами, что и позволило найти предмет с помощью металлоискателя. Позднее Питер пытался обнаружить нижнюю часть протеза, но, возможно, в ней не было металлических деталей, поэтому поиски успехом не увенчались.



На задней стороне пластины находятся буквы и цифры «WSF» и «N 435», но сопоставить с какой-либо исторической информацией их пока не удалось. Бесспорно лишь, что искусственные зубы принадлежали очень богатому человеку: протез из золота и кости обошелся бы в «целое состояние». По предварительным оценкам, тогда такая челюсть могла стоить от 200 до 300 фунтов, и на эти деньги можно купить половину домов в небольшом населенном пункте.



Несмотря на качество (революционное для своего времени), носить эти протезы постоянно было очень некомфортно, и люди надевали их только на время еды или, может быть, на важные переговоры. А затем обладатель драгоценной челюсти мог просто выронить ее из кармана.



За столь необычную и интересную находку кладоискатель будет вознагражден. 25 ноября челюсть будет выставлена на аукционе; эксперты оценивают ее в сумму от 3 до 7 тысяч фунтов стерлингов (248-579 тысяч рублей). Вырученные деньги будут разделены между Кроссом и его коллегой Дайаной Уайлд (Diana Wild), которая присутствовала при раскопках – они получат по 25%, а остальное достанется владельцу земли, где скрывался артефакт.



Со своей стороны специалисты считают, что находка должна быть отправлена в музей. Современной науке известен только один похожий набор вставных зубов. Он относится к концу 1700-х годов и его владельцем был американский президент Джордж Вашингтон.



Узнайте о других удачах кладоискателей-любителей.