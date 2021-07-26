Британские ученые печатают на 3D-принтере уши и носы

Ученые из Университета в Суонси (Великобритания) объединились с благотворительной организацией Scar Free Foundation («Без шрамов»), помогая ее подопечным. Один из 100 человек в Великобритании имеет те или иные дефекты внешности. Фонд «Без шрамов» изучает влияние подобных проблем на психологическое здоровье, а также находит самые прогрессивные медицинские решения.

Некоторые люди в результате генетических аномалий не имеют хрящей в районе ушей, носа и других частей тела. В настоящее время таким пациентам предлагаются пластиковые протезы, но люди ощущают их как инородные тела. В ряде случаев недостающий хрящ берется из других, менее заметных частей тела, но это приводит к появлению новых рубцов, а сама операция очень болезненна. Недавно биоинженеры разработали уникальную технологию регенерации хрящей на базе собственных клеток пациента, и многие согласились стать участниками экспериментальной программы.