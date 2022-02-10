Британское «искусственное солнце» установило новый мировой рекорд

Термоядерный реактор выпустил 59 мегаджоулей энергии за пять секунд.

Объединенный европейский токамак (JET) в эксперименте, проведенном 21 декабря 2021 года, удерживал сверхгорячую плазму в течение пяти секунд, произведя рекордные 59 мегаджоулей тепловой энергии. Предыдущий рекорд JET, установленный в 1997 году, составлял 22 мегаджоуля менее чем за секунду.

Есть надежда, что если эту технологию можно будет использовать в гораздо большем масштабе, то такие реакторы будут обеспечивать неограниченное количество чистой энергии по всему миру. При этом они будут более горячими, чем что угодно в Солнечной системе.

JET является крупнейшим в мире действующим экспериментальным термоядерным реактором для удержания физической плазмы магнитным полем. Еще более крупный термоядерный реактор – ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) – в настоящее время строится во Франции.

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«Эти знаменательные результаты продвинули нас на огромный шаг ближе к решению одной из самых больших научных и инженерных задач. Ясно, что мы должны внести существенные изменения, чтобы справиться с последствиями изменения климата, и термоядерный синтез предлагает здесь большой потенциал», – Ян Чепмен, исполнительный директор Управления по атомной энергии Великобритании.

Энергия ядерного синтеза работает путем столкновения тяжелых атомов водорода с образованием гелия, высвобождая огромное количество энергии. Этот процесс имитирует реакции, которые происходят естественным образом в ядрах звезд вроде нашего Солнца.

Новый рекорд имеет большое значение, поскольку указывает на то, что коммерческая термоядерная энергия может стать реальностью. Хотя пять секунд могут показаться незначительным временным отрезком, это максимум, на который пока способны мощные магниты JET.

Достижение предполагает, что гораздо более крупный и мощный термоядерный реактор ITER достигнет своих целей после запуска в 2025 году. Большим технологическим изменением, позволившим установить новый рекорд, стал отказ от материалов на основе углерода в стенках JET, таких как графит: они действуют как губка для изотопов водорода, используемых для создания плазмы. Вместо этого в стенке использовались такие металлы, как вольфрам и бериллий, аналогичные тем, которые будут использоваться для ITER.

Рекорд был установлен после серии плазменных «выстрелов», произведенных в JET в период с сентября по декабрь. Попытки синтеза были первыми за более чем два десятилетия в JET с использованием двух типов изотопа водорода – дейтерия и трития. В большинстве тестов последних лет использовался только дейтерий. Совместное использование этих изотопов может обеспечить термоядерный синтез при более низких температурах, и исследователи считают его наиболее эффективным топливом для будущей электростанции.

Объединенный европейский токамак находится в районе деревни Калхэм в графстве Оксфордшир. Термоядерный реактор был введен в эксплуатацию в 1984 году.

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