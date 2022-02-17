Была ли эпидемия «русского гриппа» в XIX веке на самом деле вызвана коронавирусом?

Загадочное заболевание, поразившее мир в 1889 году, могло быть коронавирусом – так считают некоторые ученые.

Ученые проверяют связь «русского гриппа» XIX века с пандемией COVID-19. Изучением вопроса, имеют ли патогены одинаковое происхождение, занялись руководитель отдела вирусного патогенеза и эволюции в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний (США) Джеффри Таубенбергер и почетный профессор вирусологии Лондонского университета королевы Марии Джон Оксфорд.

«Русским» (или «азиатским») гриппом называют тяжелую пандемию гриппа 1889-1890 годов, которая унесла жизни около миллиона человек по всему миру, несмотря на низкий уровень летальности (0,10-0,28%). Ее считают последней масштабной пандемией XIX века, причем какой именно патоген ее вызвал, неизвестно до сих пор.

В 2005 году специалисты предположили, что патоген, вызвавший «русский грипп» — это коронавирус человека ОС43 (HCoV-OC43). А пандемия COVID-19 лишь подтвердила эпидемический потенциал коронавирусов. Поэтому американские и британские ученые стали иccледовать образцы легочной ткани, которые сохранились до пандемии гриппа 1918 года — печально известной «испанки». В этих образцах исследователи ищут остатки вирусов гриппа и коронавирусов, среди которых может оказаться и неуловимый возбудитель «русского гриппа».

Помимо Джеффри Таубенбергера и Джона Оксфорда в поисках образцов легочной ткани того периода участвуют профессор глобального здравоохранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы Скотт Подольский и куратор Анатомического музея Уоррена в Гарварде Доминик Холл.

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Интерес ученых вполне объясним: дело в том, что между «русским гриппом» и COVID-19 несложно провести параллели. Так, во время пандемии «русского гриппа» школы и рабочие места закрывались из-за огромного количества заболевших. Они часто теряли вкус и обоняние, а у некоторых из них эти симптомы сохранялись на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, «русский грипп», по всей видимости, чаще затрагивал пожилых людей, чем детей.

По словам вирусолога, старшего научного сотрудника Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и руководителя научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль) Анны Деминой, проведение подобных исследований позволит лабораториям, специализирующимся на гриппе, получить финансирование — и выяснить, какой именно патоген стал причиной вспышки заболевания в конце XIX века.

Анна Демина вирусолог «Чтобы доказать, грипп это был или коронавирус, существуют два метода. Первый — серологический: берутся сыворотки людей, которые жили в то время, и посмотреть, к какому типу вируса у них есть антитела. Второй — взять непосредственно ткани умерших в то время от гриппа или, как предполагают, какой-то инфекции, и сделать ПЦР для обнаружения РНК гриппа или коронавируса с последующим секвенированием этого генома».

В случае, если ученым удастся добыть биоматериалы людей, которые жили в это время (они могут храниться в специальных исторических лабораториях, музейных коллекциях, больницах, где материалы были заморожены с целью последующего исследования), специалисты смогут «проверить» их на грипп или коронавирус и определить его тип. Не исключено, что заболевания циркулировали параллельно.

«Для того, чтобы выяснить, это, нужно начать исследование. Но это вовсе не значит, что вместо гриппа был коронавирус, потому что «русский грипп» 1889 года был серологически доказан как грипп», — заключает Демина.