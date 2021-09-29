Бьющиеся ткани сердца впервые смогли переохладить и вернуть к жизни

Когда речь заходит о сохранении тканей и органов для трансплантации, основной проблемой является предотвращение накопления в них кристаллов льда, которые могут нанести серьезный ущерб. Новая технология может помочь обойти эту сложность.

Ученые впервые применили многообещающую технику переохлаждения, чтобы сохранить и оживить искусственно созданную ткань сердца. Этот шаг пророчит будущее, в котором донорские органы смогут оставаться жизнеспособными в течение гораздо более длительных периодов времени.

Технология, лежащая в основе этого прорыва, называется изохорическим переохлаждением. Она была впервые применена Борисом Рубинским в Калифорнийском университете в Беркли около 16 лет назад.

Этот метод направлен на предотвращение образования вредных кристаллов льда при сохранении биологического материала. Он также начинает показывать многообещающие результаты в области консервирования продуктов питания, где он может привести к значительной экономии энергии.