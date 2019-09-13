Целебная пицца,, мертвые тараканы, квадратные фекалии и другие. Кто получил Шнобелевскую премию в этом году
Шнобелевская премия (англ. Ig Nobel Prize, от ignoble — «постыдный») — пародия на престижную Нобелевскую награду. С 1991 года она присуждается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься». За годы существования этой своеобразной «награды» человечество узнало много нового и странного, например – как превратить вареное яйцо в сырое, как заставить курицу ходить походкой динозавра или как часто султан Мулай Исмаил ибн Шериф занимался сексом.
Премию по химии в этом году получили стоматологи из Японии, измерившие объем слюны, вырабатываемый здоровым пятилетним ребенком: 500 миллилитров в день. Японская пресса высоко оценила это достижение, отметив, что на церемонии в числе прочих гостей присутствовал сын одного из ученых – уже взрослый. Сколько слюны он производит теперь, неизвестно, но в детстве он был одним из участников исследования.
Как бы пугающе и странно ни выглядело изобретение, получившее приз в области инженерии, реализация идеи может оказаться полезной на практике: Иман Фарахбахш (Iman Farahbakhsh) из Ирана спроектировал устройство для смены подгузников и мытья ребенка.
Главный приз в области психологии достался немецкому ученому Фрицу Штраку (Fritz Strack). Сначала он установил, что помещенная в рот ручка вызывает улыбку и делает человека счастливее, но потом сам же обнаружил ошибочность своих выводов.
Команда ученых из Британии и Сингапура получила Шнобелевскую премию мира: специалисты смогли измерить удовольствие, которое получает человек, когда ему удается почесать зудящее место.
За вклад в медицинское образование были награждены американские исследователи Карен Прайор (Karen Pryor) и Тереза МакКеон (Theresa McKeon): они предложили обучать будущих ортопедов при помощи звуковых сигналов, какими дрессируют животных – вроде цокания языком.
Итальянец Сильвано Галлус (Silvano Gallus) стал призером в области медицины. Он попытался доказать, что пицца может помочь организму справиться с раком и рядом других болезней, но исключительно тогда, когда она была приготовлена и употреблена в пищу в Италии.
Watching the #IgNobel awards on YouTube on stage at the Ignobel awards. pic.twitter.com/hAO2i1nHSw— Improbable Research (@improbresearch) September 12, 2019
Наибольший резонанс вызвали достижения в области анатомии. Ученые из Франции посвятили свое время изучению температуры мошонки у голых и одетых французских почтальонов. Результатом труда стало знание о том, что у одетых мужчин левое яичко теплее, чем правое.
В целом темой церемонии 2019 года стали привычки человека: все, что связано с его повседневной жизнью, но не все победители соответствуют этому критерию. Исключением стала международная группа ученых, выяснившая, почему фекалии вомбатов выглядят как кубики. Этот научный труд завоевал главную награду в области физики.
Winners of the Physics Prize, for studying how and why wombats male cube-shaped poo. #IgNobel pic.twitter.com/7Y7bUgXzeL— Jessie Hendricks (@jessiescience) September 12, 2019
Другое отступление от основной темы – исследование намагниченных мертвых тараканов. Как оказалось, они дольше сохраняют магнитные свойства, чем их живые сородичи, и это – первый приз в области биологии.
И наконец в области экономики награда ушла международной группе ученых, которая определила самые опасные с точки зрения наличия бактерий купюры. На румынском лее были обнаружены все три патогена, устойчивых к лекарствам. Бумажные купюры канадского и американского доллара несут два патогена, на евро – один патоген, а вот на индийских рупиях бактерий, на удивление, не найдено.
Did you know: The #IgNobel is not merely the greatest honor the scientific community can bestow; it also comes with cold, hard cash in the form of a Ten Trillion Dollar bill. pic.twitter.com/CNsZ8Qgb8E— Improbable Research (@improbresearch) September 12, 2019
Всем победителям достался чек на 10 триллионов зимбабвийских долларов (валюта не эмитируется с 2009 года) и памятная статуэтка. Узнайте о том, как сами ученые в двух словах рассказывают о своей работе.