Шнобелевская премия (англ. Ig Nobel Prize, от ignoble — «постыдный») — пародия на престижную Нобелевскую награду. С 1991 года она присуждается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься». За годы существования этой своеобразной «награды» человечество узнало много нового и странного, например – как превратить вареное яйцо в сырое, как заставить курицу ходить походкой динозавра или как часто султан Мулай Исмаил ибн Шериф занимался сексом.



Премию по химии в этом году получили стоматологи из Японии, измерившие объем слюны, вырабатываемый здоровым пятилетним ребенком: 500 миллилитров в день. Японская пресса высоко оценила это достижение, отметив, что на церемонии в числе прочих гостей присутствовал сын одного из ученых – уже взрослый. Сколько слюны он производит теперь, неизвестно, но в детстве он был одним из участников исследования.



Как бы пугающе и странно ни выглядело изобретение, получившее приз в области инженерии, реализация идеи может оказаться полезной на практике: Иман Фарахбахш (Iman Farahbakhsh) из Ирана спроектировал устройство для смены подгузников и мытья ребенка.