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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Чайный гриб может очистить воду лучше искусственных фильтров

National Geographic Россия

Фото: Omar de Armas / Flickr

Фото: Omar de Armas / Flickr

Мембраны из чайного гриба оказались эффективным средством при очистке воды. Американские ученые выяснили, что на биофильтрах не образуется опасная пленка из микроорганизмов.

Живые бактериальные фильтры могут справляться с фильтрацией воды лучше искусственных аналогов – к такому выводу пришли ученые из Montana Technological University. К данному исследованию их подтолкнула проблема загрязненной воды. Из-за нее по всему миру каждый день умирает около 2 000 детей. 

Полимерные фильтры, которые обычно используют для очистки воды, эффективно справляются со своей задачей, но со временем забиваются мелкими частицами. После этого они становятся комфортной средой для развития микроорганизмов. А поскольку отмыть подобное загрязнение почти невозможно, мембрану приходится менять на новую.

Ученые попытались найти материал, более стойкий к образованию опасной биопленки. Им оказались так называемые живые фильтрующие мембраны. Их основа – это ферментированный чайный гриб.

«Мембраны можно выращивать в течение 10 дней, используя только чай, воду, сахар, уксус и закваску. Все материалы для их производства не только недороги и широко доступны, но и поддаются биологическому разложению и безопасны для потребления человеком», – пишут специалисты Montana Technological University.

В рамках исследования ученые взяли по 20 литров воды из реки Биг Хоул в США и водохранилищ Basic Creek и Moulton, после чего пропустили ее через фильтры на основе чайного гриба и их полимерные аналоги.

Оба типа фильтров со временем загрязнились, но натуральные оказались эффективнее различных типов полимерных на 19, 33 и 40%. Кроме того, чайный гриб оказался устойчивее к образованию биопленок, что делает натуральные фильтры еще и более долговечными.

Фото: Jason / Flickr
Фото: Jason / Flickr

По данным американских исследователей, чайный гриб эффективнее очищает воду за счет бактерий рода Acetobacter, которые способны образовывать уксусную кислоту, уничтожающую вредоносные микроорганизмы.

Как полагают ученые, в будущем мембраны из чайного гриба могут стать дешевой и экологичной альтернативой обычным фильтрам для воды.

Почитайте о других растениях, которые могут очистить воду без химии.

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