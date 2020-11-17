Часть древнего дна Тихого океана теперь находится под Китаем
Группа исследователей из Китая и США обнаружили нижнюю часть литосферной плиты Земли, которую в результате тектонической субдукции затянуло под северо-восток Китая. Эта плита в древности выстилала дно Тихого океана.
Внешний поверхностный слой литосферы состоит из фрагментированных тектонических плит, которые медленно двигаются, иногда сталкиваясь друг с другом. Во время таких столкновений может произойти субдукция — геологический процесс, когда одна плита выталкивается под другую и в конечном итоге продвигается вглубь планеты.
Благодаря гигантской сети из 313 сейсмических станций, разбросанных по северо-востоку Китая, ученые смогли увидеть результаты этого события и получить изображения частей тектонической плиты, которая раньше лежала под Тихим океаном, а сейчас выталкивается в середину мантии.
Используя сейсмометры, ученые могут измерять величину и местоположение сейсмических возмущений. А поскольку сейсмические волны ускоряются в одних породах и замедляются в других, ученые могут использовать их для создания изображений недр Земли, примерно так же, как в медицине используется ультразвук.
Проанализировав более 67 000 измерений, исследователи определили низ и верх тектонической плиты под Китаем — она располагается от 410 до 660 километров ниже поверхности Земли.
Хотя результат субдукции можно наблюдать под Китаем, сама зона субдукции начинается далеко на востоке, при этом плита наклонена вниз под относительно небольшим углом в 25 градусов.
Благодаря новым изображениям ученые получают лучшее представление о том, что происходит с субдуцирующей плитой, когда она достигает этой части переходной зоны, в том числе о том, как она деформируется и сколько воды теряет из своей океанической коры.
По словам Ниу, многие исследования показывают, что плиты сильно деформируются в переходной зоне мантии. Кроме того, тепловые сигнатуры частично расплавленных частей мантии под плитой свидетельствуют о том, что плита перенесла часть воды в переходную зону. Ученые также полагают, что в плите появились отверстия, что частично защитило ее от полного погружения вглубь мантии.
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