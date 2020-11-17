Часть древнего дна Тихого океана теперь находится под Китаем

Группа исследователей из Китая и США обнаружили нижнюю часть литосферной плиты Земли, которую в результате тектонической субдукции затянуло под северо-восток Китая. Эта плита в древности выстилала дно Тихого океана.

Внешний поверхностный слой литосферы состоит из фрагментированных тектонических плит, которые медленно двигаются, иногда сталкиваясь друг с другом. Во время таких столкновений может произойти субдукция — геологический процесс, когда одна плита выталкивается под другую и в конечном итоге продвигается вглубь планеты.

Благодаря гигантской сети из 313 сейсмических станций, разбросанных по северо-востоку Китая, ученые смогли увидеть результаты этого события и получить изображения частей тектонической плиты, которая раньше лежала под Тихим океаном, а сейчас выталкивается в середину мантии.

Используя сейсмометры, ученые могут измерять величину и местоположение сейсмических возмущений. А поскольку сейсмические волны ускоряются в одних породах и замедляются в других, ученые могут использовать их для создания изображений недр Земли, примерно так же, как в медицине используется ультразвук.