Часть Фолклендских островов в древности была разрушена гигантским цунами

Исследователи нашли доказательства древних разрушений на морском дне к югу от британской заморской территории. Компьютерное моделирование предполагает, что подводные оползни могли взывать цунами на побережье Фолклендских островов высотой в десятки метров.
К счастью, подобные события случаются лишь раз в миллион лет, поэтому соавтор исследования Уисдин Николсон из Университета Хериот-Ватт уверяет, что местным жителям не нужно бодрствовать по ночам в ожидании подобного события.
Все подводные оползни произошли в одном и том же месте — на крутом склоне возвышенного участка морского дна, известного как Бердвуд Банк. Сейсмические данные показывают примеры повторного разрушения наносов, когда грязь, песок и ил падали вниз по склону в более глубокие воды. Объем оползней на морском дне составлял до 100 км3.
Близлежащее разведочное бурение нефтяных компаний и научных экспедиций позволило группе, в которую входят Британская геологическая служба (BGS) и Университетский колледж Лондона, приблизительно определить дату отложений. Исследователи пришли к выводу, что три или четыре крупных разрушения произошли за последние три миллиона лет.
Цунами могут быть вызваны определенными типами землетрясений. Менее известно, что такой же эффект может достигаться внезапным сходом подводных оползней. Подобное событие произошло в 1998 году, когда сход оползня направил на Папуа-Новую Гвинею волны высотой 15 метров, в результате чего погибло около 2 200 человек.
Моделирование предполагает, что более крупные оползни на Фолклендах могут вызывать волны до 40 метров на южной береговой линии островов и, возможно, до 10 метров в столице, Порт-Стэнли.
Одна из задач исследователей состояла в том, чтобы объяснить, как конкретное место на Бердвуд-банке превратилось в столь плодовитое «оползневое производство», и ученые считают, что у них теперь есть достоверное объяснение.
Оно включает в себя Субантарктический фронт, самую северную ветвь или струю Антарктического циркумполярного течения (ACC). Это самое мощное движение воды на Земле, и там, где Субантарктический фронт обходит берег, он может ускориться и стать действительно разрушающей силой. Фронт собирает осадки в одном месте и сбрасывает их в другом. Этот участок скопления, получивший название Бердвуд-дрифт, является высоким крутым склоном, очевидным в сейсмических данных.
Сегодня в этом месте также накапливается ил и песок, но никто не может предсказать, может ли произойти еще одно схождение оползня. Внутренняя нестабильность может в конечном итоге активировать склон, но более очевидный сценарий состоит в том, что локальное землетрясение спровоцирует разрушение осадка. Ученые не исключают такое развитие событий, поскольку Фолкленды находятся близко к границам тектонических плит.
Будущие исследования будут включать в себя раскопки на Фолклендах, чтобы попытаться найти отложения от древнего цунами.
Узнайте, какие лягушки самые угрюмые.