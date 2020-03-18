Часть Фолклендских островов в древности была разрушена гигантским цунами

Все подводные оползни произошли в одном и том же месте — на крутом склоне возвышенного участка морского дна, известного как Бердвуд Банк. Сейсмические данные показывают примеры повторного разрушения наносов, когда грязь, песок и ил падали вниз по склону в более глубокие воды. Объем оползней на морском дне составлял до 100 км3.

Близлежащее разведочное бурение нефтяных компаний и научных экспедиций позволило группе, в которую входят Британская геологическая служба (BGS) и Университетский колледж Лондона, приблизительно определить дату отложений. Исследователи пришли к выводу, что три или четыре крупных разрушения произошли за последние три миллиона лет.

Цунами могут быть вызваны определенными типами землетрясений. Менее известно, что такой же эффект может достигаться внезапным сходом подводных оползней. Подобное событие произошло в 1998 году, когда сход оползня направил на Папуа-Новую Гвинею волны высотой 15 метров, в результате чего погибло около 2 200 человек.

Моделирование предполагает, что более крупные оползни на Фолклендах могут вызывать волны до 40 метров на южной береговой линии островов и, возможно, до 10 метров в столице, Порт-Стэнли.