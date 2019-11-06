Человеческую кожу с сосудами напечатали на 3D-принтере

Американские ученые решили напечатать кожу, использовав в качестве своеобразных «биочернил» несколько важных элементов. Это эндотелиальные клетки, которые выстраиваются внутри кровеносных сосудов, а также клетки соединительной ткани, которые оборачиваются вокруг них. Также были добавлены структурные клетки и животный коллаген. Взятые вместе, в течение нескольких недель они начинают формировать сосуд.

В ходе экспериментов искусственная кожа на основе биоматериала мышей была пересажена другой мыши, у которой имплантат прижился и не вызвал отторжения. Сосуды успешно соединились с кровеносной системой подопытного животного и начали снабжать клетки ткани кровью.

На следующих этапах ученые планируют применять к материалу для печати технологию редактирования генов CRISPR-Cas: это сделает искусственную кожу более восприимчивой к вживлению. Если следующие опыты также пройдут согласно замыслу, искусственная кожа окажется крайне полезной в трансплантологии. Множество людей обращается в больницы с последствиями ожогов или с аутоиммунными заболеваниями, при которых начинает отслаиваться кожа. Страдают от кожных проблем и диабетики: у них появляются язвы, которые очень долго не заживают. Искусственная кожа, как пластырь, сможет помочь и им.



Правда, в случае ожогов у пациентов нередко отмирают нервные окончания, и проблему совместимости также еще предстоит решить. Узнайте, как пострадавшим в пожаре животным пересадили рыбью кожу.