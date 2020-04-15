Как стать невидимым для комаров

Известно, что комары кусают одних людей чаще, чем других. Группа ученых из Департамента сельского хозяйства США не только подтвердила это наблюдение, но и нашла причину. Представляя свое открытие на заседании Американского химического общества, один из авторов исследования, Ульрих Бернье сообщил, что ему и его коллегам удалось найти в человеческой коже вещество, отпугивающее и дезориентирующее комаров.



В ходе эксперимента комары были помещены в специальную клетку, куда поочередно распылялись различные соединения, выделяемые кожей. Ученые заметили, что 1-метилпиперазин не только не привлекает внимание комаров, но и отбивает у них «нюх». Когда после метилпиперазина исследователи распылили молочную кислоту – наиболее привлекательный для комаров запах, они никак на него не отреагировали.



Метилпиперазин – это одно из многих химических соединений, находящихся в коже. Лишая комаров обоняния, это вещество делает человека для них «невидимым», неаппетитным. А поскольку уровень выделения человеческой кожей метилпиперазина индивидуален, этим и объясняется отсутствие интереса или же повышенное «внимание» комаров к разным людям.



При этом метилпиперазин не имеет запаха, поэтому он может использоваться в качестве добавки для лосьонов, кремов и прочих косметических средств. Последнее особенно важно для регионов, где высок риск заболеть малярией. Это заболевание переносится комарами; в мире от малярии ежегодно умирает свыше 600 000 человек. В случае добавки метилпиперазина в косметическую продукцию, которую ежедневно используют жители неблагополучных «малярийных» регионов, уровень заражения сильно снизится.



Вместе с тем, ученым потребуется еще несколько лет для того, чтобы подготовить идею к практической реализации в промышленности.