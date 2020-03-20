Чем экстремальная погода на Титане оказалась похожа на земную?

Титан — единственное космическое тело помимо Земли, которое имеет плотную, богатую азотом атмосферу. Титан вообще довольно сильно похож на нашу планету: там есть реки, которые разливаются в большие озера и моря, а также грозовые облака, которые проливаются мощными ливнями. Правда, все это состоит не из воды, а из метана. Круговорот «воды», в котором метан превращается из жидкости в газ и обратно, очень похож на гидрологический цикл на Земле.

Одно из открытий, подчеркивающих эту схожесть, было сделано командой ученых-геологов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и связано как раз с метановыми дождями на Титане. Несмотря на то, что такие ливни там идут не так уж часто (раз в год для Титана — раз в 29,5 лет по нашим меркам), они играют важную роль в жизни громадного спутника.

Под руководством Сауна П. Фолка, аспиранта факультета наук о Земле, космосе и планетологии Калифорнийского университета, команда провела моделирование осадков на Титане, чтобы определить, как экстремальные погодные явления повлияли на поверхность спутника Сатурна.

Они обнаружили, что сильные метановые ливни влияют на ледяную поверхность Титана почти так же, как сильные дожди формируют каменистую поверхность Земли. На Земле интенсивные ливни играют важную роль в строении геологических формаций. Когда количество осадков достаточно велико, штормы образуют большие потоки воды, которые переносят отложения в низины, где они образуют конусообразные элементы, известные как аллювиальные веера.