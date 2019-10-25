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Наука

Чем грозят нашему организму 20 лет офисной работы: видео

Анастасия Баринова
25 октября 2019
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Фото: Fellowes Brands
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Фото: Fellowes Brands
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Фото: Fellowes Brands
Специалисты смоделировали изменения, которые происходят с телом человека в определенных условиях.

Американская компания Fellowes Brands представила гротескную восковую модель – она призвана продемонстрировать, что произойдет с телом человека, если ему приходится вести сидячий образ жизни в некомфортных условиях.

Сначала специалисты опросили более трех тысяч офисных работников из нескольких стран Европы и выяснили, какие проблемы со здоровьем беспокоят их больше всего. В числе наиболее распространенных жалоб оказались мигрени, боли в спине и глазах. Кроме того, у многих ухудшилось зрение и увеличился вес. Смоделированная на основе этих данных офисная сотрудница получила имя Эмма – «ваша коллега из будущего». Она 20 лет «проработала» в офисе, «провела» много времени за компьютером и при этом «не занималась» физической активностью.

Из-за постоянного сидения в сгорбленной позе у нее искривился позвоночник, плохой кровоток привел к варикозному расширению вен, а уставшие глаза покраснели из-за сухости. Запястья из-за монотонных движений мышкой опухли; кожа в отсутствии естественного освещения приняла нездоровый оттенок, у нее есть лишние килограммы, а плохое качество воздуха привело к росту волос в ушах и носу.

Уильям Хайэм (William Higham), один из авторов проекта, подчеркивает, что людям необходимо проводить меньше времени за мониторами, делать регулярные перерывы, меньше сидеть и не забывать о разминке: хотя бы периодически покидать рабочее место и прохаживаться по коридорам. Кроме того, работодатели должны уделять внимание созданию эргономичных рабочих мест.

В этой идее и кроется весь замысел проекта «Эмма»: компания Fellowes Brands как раз специализируется на организации офисного пространства, и гипертрофированная «коллега из будущего» стала своеобразной рекламой подобных услуг. Так что, вероятно, последствия 20-летней работы в офисе несколько преувеличены, однако тот факт, что сидячий образ жизни ведет к проблемам со здоровьем, не поддается сомнению.

И более того: отсутствие физической активности меняет анатомию человека в сторону обезьян.