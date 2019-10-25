Чем грозят нашему организму 20 лет офисной работы: видео

Из-за постоянного сидения в сгорбленной позе у нее искривился позвоночник, плохой кровоток привел к варикозному расширению вен, а уставшие глаза покраснели из-за сухости. Запястья из-за монотонных движений мышкой опухли; кожа в отсутствии естественного освещения приняла нездоровый оттенок, у нее есть лишние килограммы, а плохое качество воздуха привело к росту волос в ушах и носу.



Уильям Хайэм (William Higham), один из авторов проекта, подчеркивает, что людям необходимо проводить меньше времени за мониторами, делать регулярные перерывы, меньше сидеть и не забывать о разминке: хотя бы периодически покидать рабочее место и прохаживаться по коридорам. Кроме того, работодатели должны уделять внимание созданию эргономичных рабочих мест.



В этой идее и кроется весь замысел проекта «Эмма»: компания Fellowes Brands как раз специализируется на организации офисного пространства, и гипертрофированная «коллега из будущего» стала своеобразной рекламой подобных услуг. Так что, вероятно, последствия 20-летней работы в офисе несколько преувеличены, однако тот факт, что сидячий образ жизни ведет к проблемам со здоровьем, не поддается сомнению.



И более того: отсутствие физической активности меняет анатомию человека в сторону обезьян.