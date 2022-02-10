Чем ученых заинтересовала отрыжка птерозавров?

Оказывается, птерозавры отрыгивали непереваренную пищу. Совсем как многие современные птицы

Представьте себе: два голодных птерозавра, один уже взрослый и один совсем юный, уселись, чтобы полакомиться вкусным обедом из рыбки. Вот они заглатывают рыбу, а немногим позже отрыгивают чешую и другие непереваренные кусочки добычи в виде крохотных шариков – с миллиметр размером.

Теперь у ученых есть первые окаменелые доказательства того, что трапеза птерозавров включала в себя заключительный этап срыгивания, который по-научному называется процессом антиперистальтики, а в обычном языке результат такой отрыжки зовется погадками. Изучая два экземпляра Kunpengopterus sinensis, вида птерозавров, которые жили на территории современного Китая между 199 и 146 миллионами лет назад, исследователи обнаружили их погадки. Они сохранились рядом с остатками каждой особи и содержали окаменелую рыбью чешую.

Генеалогическое древо летающих архозавров включает множество видов, которые завершают свою трапезу скидыванием погадок – от ныне живущих птиц вроде сов и чаек до окаменелых сородичей птерозавров – древних крокодилов и нептичьих динозавров.

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Новое исследование помогает конкретизировать то немногое, что известно о диете и пищеварении птерозавров. Во-первых, оно показывает, что представители этого вида питались рыбой. Находка также предполагает, что, как и у современных птиц, у этих птерозавров желудок состоял из двух частей, одна из которых выделяла кислоту, чтобы растворять пищу, а другая представляла собой мускулистый желудок, в котором неперевариваемые кусочки из перьев, шерсти или чешуи добычи спрессовывались в погадки.

Судя по размеру чешуи в более крупных гранулах, найденных рядом со взрослой особью, рыба, которую ел птерозавр, была намного крупнее, чем большинство окаменелостей рыб, найденных на этом месте. Это говорит о том, что K. sinensis, возможно, был активным охотником, а не питался рыбой, выброшенной на берег. Вероятно, он старался получить самую крупную добычу, которую мог поймать.

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