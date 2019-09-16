Чернее некуда: ученые представили материал рекордно черного цвета

Инженеры из Массачусетского технологического университета (MIT) представили материал, который в 10 раз темнее, чем Vantablack, самый черный материал, известный науке. Он сделан из так называемого «леса» – вертикально выровненных – углеродных нанотрубок (УНТ), выращенных на травленной хлором поверхности алюминиевой фольги. Почти таким же способом был создан бывший рекордсмен – vantablack, однако он отражал примерно в семь раз больше излучения – 99,965%.

Рекордно черный материал был создан случайно. Исследователи искали способы выращивания УНТ на электропроводящих материалах, чтобы повысить их электрические и тепловые свойства. Ученые очистили алюминий от мешающего им оксидного слоя с помощью раствора соли перед выращиванием на нем леса УНТ – и добились нужного результата, а заодно получили ультрачерный материал.

«Я помню, как заметил, насколько черной была фольга до выращивания на ней углеродных нанотрубок, а затем она стала еще темнее. Я подумал, что должен измерить оптическую отражательную способность образца», – говорит один из авторов эксперимента Кеханг Цуй.

Именно тогда были зарегистрированы сверхмощные свойства нового изобретения: под любым возможным углом материал поглощал практически весь направленный на него свет. Целиком исследование ученых «нового черного» можно прочитать здесь.

Материал выставили на художественной выставке под названием «Искупление тщеславия» на Нью-Йоркской фондовой бирже. Его нанесли на природный желтый алмаз весом 16,78 карата и стоимостью 2 миллиона долларов.

По словам Брайана Уордла, профессора аэронавтики и космонавтики в MIT, материал можно использовать в оптических шторах, которые уменьшают нежелательные блики, чтобы помочь космическим телескопам обнаруживать орбитальные экзопланеты.

«Думаю, идеально черный цвет – это постоянно удаляющаяся цель. Кто-то сделает еще более черный материал, и в конце концов мы поймем все основные механизмы и сможем должным образом воссоздать его», – говорит Уордл.

Посмотрите на предыдущий самый черный материал в мире.