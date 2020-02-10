Чернобыльские грибы поглощают радиацию

Процесс известен как радиостимуляция или радиосинтез. К исследованию подключились специалисты NASA. Они считают, что этот механизм можно использовать для создания средств защиты от радиации: солнечной или на атомных электростанциях. Еще одно возможное применение — накопление энергии, что может стать биологической альтернативой солнечным батареям. Ведущий автор исследования Кастури Венкатесваран (Kasthuri Venkateswaran) также не исключает, что радиосинтез может быть полезен для защиты здоровых тканей от ионизирующей радиации при радиотерапии. Кроме того, явление интересно для астробиологии как показатель приспособляемости жизни к экстремальным условиям существования.

Ученые NASA планируют поставить на борту МКС эксперимент с грибком. Радиационное излучение на борту космической станции низкое по сравнению с другими частями космоса, но оно высоко по сравнению с поверхностью Земли. Выращивание грибка может открыть новые стороны его природы и продемонстрировать возможности обработки радиации в космической среде.

Открытие имеет огромный потенциал для будущих космических путешествий, где смертельные дозы излучения являются серьезным препятствием для отправки человека в далекий космос.