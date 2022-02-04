Чихающие хомячки вызвали вспышку коронавируса в Гонконге

Китайские ученые подтвердили способность грызунов передавать вирус людям.

Домашних хомяков назвали причиной вспышки коронавируса в Гонконге. Об этом следует из данных исследования, опубликованного порталом Nature.com.

Геномный анализ подтвердил, что хомяки, продающиеся в зоомагазине Little Boss, стали разносчиком штамма дельта. Из-за них там произошла вспышка инфекции: заразились сразу несколько сотрудников. Во время тестирования питомцев в магазине и на складе у 11 чихающих хомяков диагностировали коронавирус.

Как выяснили ученые, хомяки очень восприимчивы к SARS-CoV-2. Кроме того, грызуны способны передавать вирус не только друг другу, но и людям. Таким образом, торговля животными может быть еще одним путем распространения вируса, заключили авторы исследования.

«Но, чтобы быть справедливыми к хомякам, стоит отметить, что люди чаще заражаются друг от друга, чем от питомцев», — подчеркнул один из них, вирусолог из Университета Гонконга Лео Пун.

После выявления у хомяков коронавируса всю партию, состоящую из 2000 грызунов, было решено «отправить на утилизацию». А людей, купивших хомяков в последние два месяца, потребовали их вернуть. Кроме того, владельцев грызунов обязали самих сдать тест на COVID-19.

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Гонконг и материковый Китай пытаются поддерживать стратегию «нулевого коронавируса», борясь с любыми вспышками инфекции внутри страны, а также сохраняя жесткий пограничный контроль с внешним миром. Риски, связанные с партией хомяков, власти Гонконга оценили как «достаточно высокие».

Хомяки стали вторыми известным науке животными, обладающими способностью заражать людей коронавирусом. Первыми оказались норки. Новость об этом тоже привела к массовым убийствам животных: после обнаружения инфекции на зверофермах в Дании в 2020 году правительство страны решило уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего вируса. Однако в результате разложившиеся тушки стали представлять еще большую эпидемиологическую опасность.