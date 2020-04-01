Искусственный интеллект научили преобразовывать сигналы мозга человека в текст с точностью до 97%

Мир только начинает привыкать к мощности и изощренности виртуальных помощников, созданных такими компаниями как Amazon и Google. Они могут расшифровать устную человеческую речь с удивительной точностью по сравнению с тем, на что технологии были способны еще несколько лет назад.

В действительности же, не за горами может находиться еще более впечатляющая веха, когда системы искусственного интеллекта смогут переводить деятельность человеческого мозга в полностью сформированный текст, не слыша ни одного произнесенного слова.

И это вовсе не научная фантастика, что подтвердили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско во главе с нейрохирургом Эдвардом Чангом. Команда использовала новый метод для декодирования электрокортикограммы — записи электрических импульсов, возникающих во время кортикальной активности, регистрируемых электродами, имплантированными в мозг.