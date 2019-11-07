Что будет, если Земля столкнется с черной дырой

Альваро Диес, студент-физик из Варшавского университета создал онлайн-калькулятор, моделирующий столкновения космических объектов с черными дырами.

Черная дыра – это область пространства-времени, гравитационное притяжение которой столь велико, что ее не может покинуть даже объект, движущийся со скоростью света (как и сами кванты света). Имеются лишь несколько сценариев образования черных дыр. Наиболее реалистичные из них — это гравитационный коллапс (сжатие) массивной звезды и коллапс центральной части галактики (или прогалактического газа). Гипотетические: формирование черных дыр сразу после Большого Взрыва и возникновение в ядерных реакциях высоких энергий.

Калькулятор Альваро Диеса рассчитывает массу черной дыры после столкновения с объектом, изменение радиуса горизонта событий и высвобождаемую энергию. Попробуйте сами провести расчет гипотетического столкновения: