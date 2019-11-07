Что будет, если Земля столкнется с черной дырой

Альваро Диес, студент-физик из Варшавского университета создал онлайн-калькулятор, моделирующий столкновения космических объектов с черными дырами.
Черная дыра – это область пространства-времени, гравитационное притяжение которой столь велико, что ее не может покинуть даже объект, движущийся со скоростью света (как и сами кванты света). Имеются лишь несколько сценариев образования черных дыр. Наиболее реалистичные из них — это гравитационный коллапс (сжатие) массивной звезды и коллапс центральной части галактики (или прогалактического газа). Гипотетические: формирование черных дыр сразу после Большого Взрыва и возникновение в ядерных реакциях высоких энергий.
Калькулятор Альваро Диеса рассчитывает массу черной дыры после столкновения с объектом, изменение радиуса горизонта событий и высвобождаемую энергию. Попробуйте сами провести расчет гипотетического столкновения:
Тема столкновений объектов с черными дырами сама по себе не нова. Например, 25 сентября 2019 года NASA опубликовало видео уничтожения звезды чёрной дырой, полученное космическим телескопом TESS.
По словам Диеса, ему потребовалось около недели работы, чтобы запустить калькулятор, а большая часть времени была потрачена на то, чтобы сделать инструмент понятным для широкой аудитории.
Студент рассказал, что на создание калькулятора его вдохновили современные открытия в области изучения черных дыр, и в частности появление первого в мире изображения черной дыры, сделанное учеными с помощью проекта Event Horizon Telescope.