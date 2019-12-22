Что ели на Дальнем Востоке тысячи лет назад? Отвечают керамические черепки

Ранее такое предположение было высказано заведующим сектором археологии неолита Института археологии и этнографии СО РАН доктором исторических наук Виталием Медведевым. Он выдвинул такую версию на основании топографии стоянок (вблизи от Амура) и редких находок оббитых галек, напоминающих грузила.

Раскопки стоянок в Нижнем Приамурье велись на протяжении нескольких десятилетий. Самый массовый материал удалось получить для стоянки Гончарка 1 в 20 км выше Хабаровска. Ученым удалось выделить липиды из 19 образцов керамики, и «морской след» в них прослеживается довольно уверенно.

Таким образом, сегодня имеются надежные данные о том, что уже около 12-16 тысяч лет назад население нижнего течения Амура ловило и использовало как местные породы рыб (их более 100 видов), так и проходные породы – лосося, который основную часть жизни проводит в море и возвращается в реки для нереста, после чего рыба гибнет. Древние люди в низовьях Амура были ихтиофагами (рыбоедами), как это предположил еще в 1930-х гг. академик Алексей Окладников на основании этнографических данных о хозяйстве коренного населения этого региона – нанайцев, негидальцев, нивхов.

Для Среднего Приамурья выяснилось, что древнее население в очень небольшой мере использовало керамику для приготовления лосося, а предпочитало варить мясо животных, прежде всего жвачных: оленей, косуль, диких коз и других. Этот вывод основан на результатах анализа всего пяти черепков, но сам факт наличия в них липидов дает надежду, что в дальнейшем можно получить более детальную информацию об использовании керамики древними людьми в этом регионе около 14-15 тысяч лет назад.

Ранее группа исследователей Университета Йорка установила, что морские продукты (прежде всего лососевые рыбы) активно использовались в пищу древнейшим населением Японии и Кореи, умевшим изготовлять керамику. Теперь есть данные, что и в Нижнем Приамурье развитие древней экономики следовало той же традиции, как и в сопредельных районах Северо-Восточной Азии. Однако в глубине континента, где лососевые породы все еще встречаются в Амуре и его притоках, основными промысловыми видами были копытные животные, а рыба – лишь дополнительным источником питания.

Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.