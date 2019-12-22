Что ели на Дальнем Востоке тысячи лет назад? Отвечают керамические черепки

Группа исследователей, в которую вошли представители России (Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск), Великобритании, Японии и Нидерландов определила, для чего использовалась керамическая посуда на Дальнем Востоке России.
В настоящее время в мировой археологии существует несколько взаимоисключающих гипотез появления и распространения керамики. Есть мнение о том, что сначала в горшках готовили только церемониальную пищу для особых событий. Другие ученые считают, что главной функцией керамики было приготовление пищи.
Изобретение керамических сосудов было важнейшим событием в человеческой истории – появилась возможность хранить и обрабатывать различные виды пищи, в том числе жидкие (жиры, соки и т.п.). Жарить мясо на горячих камнях люди умели и в эпоху древнего каменного века (палеолита), а с появлением керамики начинается новая эпоха – неолит (новый каменный век).
В Сибири и на Дальнем Востоке России неолит связан прежде всего не с зарождением земледелия и скотоводства, как на Ближнем Востоке, а с началом изготовления керамических сосудов. В этом состоит коренное отличие восточных регионов Азии от Европы и прилегающих к ней районов.
В культурных слоях древних поселений Дальнего Востока России, где найдена самая ранняя керамика (возрастом около 12-16 тыс. лет), в силу высокой кислотности почв не сохранилось ни костей животных, ни остатков растений, ни орудий из кости и дерева, которые могли бы пролить свет на тип экономики древних жителей региона. В этой ситуации на помощь пришла методика определения функций керамики, основанная на изучении липидов (жирных кислот), которые при использовании керамических сосудов (например, при варке мяса или растений) впитываются в стенки посуды и сохраняются там в течение тысяч лет.
Поскольку на Дальнем Востоке России, в бассейне реки Амур, самая ранняя керамика встречается в относительно небольших количествах, было отобрано 28 образцов из наиболее изученных археологами стоянок начального неолита – Гася, Хумми и Гончарка 1 (Нижнее Приамурье) и Громатуха (Среднее Приамурье). Анализы с помощью методов газовой хроматографии, которые позволяют определить химические разновидности молекул липидов согласно их атомному весу и форме, были проведены в Центре биоархеологии Университета Йорка (Великобритания).
Выяснилось, что древнейшая керамика Нижнего Приамурья использовалась для варки пищи, прежде всего морской и пресноводной рыбы.
Ранее такое предположение было высказано заведующим сектором археологии неолита Института археологии и этнографии СО РАН доктором исторических наук Виталием Медведевым. Он выдвинул такую версию на основании топографии стоянок (вблизи от Амура) и редких находок оббитых галек, напоминающих грузила.
Раскопки стоянок в Нижнем Приамурье велись на протяжении нескольких десятилетий. Самый массовый материал удалось получить для стоянки Гончарка 1 в 20 км выше Хабаровска. Ученым удалось выделить липиды из 19 образцов керамики, и «морской след» в них прослеживается довольно уверенно.
Таким образом, сегодня имеются надежные данные о том, что уже около 12-16 тысяч лет назад население нижнего течения Амура ловило и использовало как местные породы рыб (их более 100 видов), так и проходные породы – лосося, который основную часть жизни проводит в море и возвращается в реки для нереста, после чего рыба гибнет. Древние люди в низовьях Амура были ихтиофагами (рыбоедами), как это предположил еще в 1930-х гг. академик Алексей Окладников на основании этнографических данных о хозяйстве коренного населения этого региона – нанайцев, негидальцев, нивхов.
Для Среднего Приамурья выяснилось, что древнее население в очень небольшой мере использовало керамику для приготовления лосося, а предпочитало варить мясо животных, прежде всего жвачных: оленей, косуль, диких коз и других. Этот вывод основан на результатах анализа всего пяти черепков, но сам факт наличия в них липидов дает надежду, что в дальнейшем можно получить более детальную информацию об использовании керамики древними людьми в этом регионе около 14-15 тысяч лет назад.
Ранее группа исследователей Университета Йорка установила, что морские продукты (прежде всего лососевые рыбы) активно использовались в пищу древнейшим населением Японии и Кореи, умевшим изготовлять керамику. Теперь есть данные, что и в Нижнем Приамурье развитие древней экономики следовало той же традиции, как и в сопредельных районах Северо-Восточной Азии. Однако в глубине континента, где лососевые породы все еще встречаются в Амуре и его притоках, основными промысловыми видами были копытные животные, а рыба – лишь дополнительным источником питания.
Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.