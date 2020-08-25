Что известно о возрасте ядра Земли: новое исследование

В какой-то момент 4,5-миллиардной истории Земли ее полностью жидкое железное ядро ​​охладилось настолько, что в центре образовался твердый шар. Сегодня ядро ​​нашей планеты состоит из твердого внутреннего ядра из железа и никеля, окруженного внешним ядром из расплавленного железа, но точно определить, когда произошло это изменение, оказалось довольно сложно.

Оценки ученых варьировались от 4,5 миллиарда лет до 565 миллионов лет; теперь новое исследование сузило эти цифры. Согласно данным, полученным в лабораторных экспериментах, которые создают условия, приближенные к условиям ядра планеты, возраст внутреннего ядра должен быть где-то между 1 миллиардом и 1,3 миллиардами лет.

В свою очередь, это помогает нам сузить возраст геодинамо, которое питает магнитное поле вокруг Земли. Это магнитное поле способствует созданию условий, благоприятных для жизни в том виде, в котором мы ее знаем, защищая атмосферу планеты от солнечного ветра.