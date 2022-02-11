Что нашли археологи при раскопках Старомонетного переулка в Москве?

Сотни артефактов XV–XX веков уже обрабатывают в мастерских.

В Старомонетном переулке (район Якиманка) и его окрестностях в Москве нашли десятки артефактов XV-XX веков, сейчас их обрабатывают в мастерских. Об этом сообщают на сайте мэра Москвы.

«Эти раскопки позволят составить одну из самых обширных коллекций предметов прошлого, выявленных археологами в пределах одной улицы», — говорится в сообщении.

Глубина раскопок в Старомонетном переулке достигает четырех метров. Найденные артефакты относятся к разным временным периодам — от XV до начала XX века.

«Это яркий пример зимнего раскопа. Археологи организовали здесь настоящий тепляк, внутри которого всегда поддерживается стабильная температура не ниже 10 градусов. Такое позволяет проводить раскопки без риска для артефактов. За время исследований ученые добыли множество интересных находок. Сейчас они проходят первичную обработку в мастерских», — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Все находки можно разделить на две большие группы: изразцы и предметы быта, в том числе монеты.

Первая группа — это детали украшения печей: лицевые изразцы, ножки, пояски и карнизы. Древнейшим из них считается изразец из красной глины с растительным орнаментом, относящимся к концу XV — началу XVI века. Муравленые изразцы с растительными узорами и муравленая ножка печи, как определили ученые, оказались на 100 лет моложе.

Полихромный поливной изразец, первая половина 18 века Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Вторая группа находок — это предметы обихода, которыми москвичи столетия назад пользовались ежедневно, а также монеты. Среди бытовых предметов — красноглиняные турецкие трубки конца XVIII — начала XIX века, голландские белоглиняные трубки XVIII века и медная кофейная турка со следами использования.

Археологи также нашли старинную посуду — чернолощеные кувшин, лампаду и носик от сосуда, а также горшок из белой глины XVIII века. Вместе с ними находились пряжки от одежды и полоз от конька.

Волочкообразный чернолощеный кувшин, 18-начало 19 века Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Что касается монет, то они имеют разную датировку: наиболее ранние были в ходу при Алексее Михайловиче Романове, а самые поздние отчеканили уже при правлении Николая II.

Медная монета, 1759 год Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Наконец, исследователи нашли памятную медаль с парижской выставки 1878 года из цветного металла. На ней изображен дворец Трокадеро и женский профиль, символизирующий Францию.

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