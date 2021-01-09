Что общего у Ставрополя и Марса
Порой пыльный вихрь можно принять за торнадо. Во всяком случае, эту ошибку допустил автор видео, снявший в 2015 году ставропольскую пыльную бурю.
Однако в отличие от торнадо, пыльные вихри не связаны с облаками и осадками. В торнадо превращается атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся к земле в виде облачного рукава. А пыльным или песчаным вихрем называют движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Проходит он узкой полосой: даже если непосредственно на метеостанции ветер слабый — внутри вихря его скорость может достигать 8-10 м/с и более.
Вихрь имеет вертикальную или слегка наклоненную к горизонту ось вращения. Его диаметр — от 1 до 5 метров, а высота иногда превышает 20 метров. Поднимая с поверхности пыль, песок, камешки и любые мелкие предметы, вихрь переносит их на значительное расстояние.
Песчаные вихри — распространенное явление в степных регионах. Несколько лет назад такое видеосвидетельство было сделано в Нижегородской области.
Кроме того, пыльные вихри (в английском языке их называют «пыльными дьяволами») также встречаются и на Марсе. Впервые они были сфотографированы в ходе программы «Викинг» в 1970-х годах. Марсианские «дьяволы» могут быть до 50 раз шире и до 10 раз выше по сравнению с земными. Особо крупные вихри могут представлять угрозу для автоматических марсианских станций и марсоходов.
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