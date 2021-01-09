Что общего у Ставрополя и Марса

Однако в отличие от торнадо, пыльные вихри не связаны с облаками и осадками. В торнадо превращается атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся к земле в виде облачного рукава. А пыльным или песчаным вихрем называют движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Проходит он узкой полосой: даже если непосредственно на метеостанции ветер слабый — внутри вихря его скорость может достигать 8-10 м/с и более.

Вихрь имеет вертикальную или слегка наклоненную к горизонту ось вращения. Его диаметр — от 1 до 5 метров, а высота иногда превышает 20 метров. Поднимая с поверхности пыль, песок, камешки и любые мелкие предметы, вихрь переносит их на значительное расстояние.

Песчаные вихри — распространенное явление в степных регионах. Несколько лет назад такое видеосвидетельство было сделано в Нижегородской области.