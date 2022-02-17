Что происходит на этом зловещем снимке КТ?

Фотозагадку подкинул радиолог из Испании.

Испанский радиолог Мигель Анхель де ла Камара выложил в Twitter загадочный снимок и предложил своим подписчикам угадать, что на нем происходит.

Una imagen útil para explicar los procesos mentales (cognición) que suceden en la creación de un Bulo contrario a la Evidencia.

Lo explico en hilo ⤵️ pic.twitter.com/9djb1Qa6EJ — Miguel Angel De la Cámara (@MiguelDlaCamara) January 20, 2022

Были выдвинуты разные предположения – вплоть до того, что на снимке показан «исход души из тела».

Де ла Камара сопроводил картинку длинным философским текстом про психические процессы познания, происходящие при создании мистификаций, однако в конце все же рассказал, в чем загадка снимка.

При проведении исследования пациент уснул в компьютерном томографе, а во время первого этапа сканирования, которое длилось 3 секунды и предназначалось для точного позиционирования датчиков, пациент проснулся и сел – отсюда и результат на снимке.

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