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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Что происходит на этом зловещем снимке КТ?

National Geographic Россия

Фото: Miguel Angel De la Cámara

Фото: Miguel Angel De la Cámara

Фотозагадку подкинул радиолог из Испании.

Испанский радиолог Мигель Анхель де ла Камара выложил в Twitter загадочный снимок и предложил своим подписчикам угадать, что на нем происходит. 

Были выдвинуты разные предположения – вплоть до того, что на снимке показан «исход души из тела». 

Де ла Камара сопроводил картинку длинным философским текстом про психические процессы познания, происходящие при создании мистификаций, однако в конце все же рассказал, в чем загадка снимка.

При проведении исследования пациент уснул в компьютерном томографе, а во время первого этапа сканирования, которое длилось 3 секунды и предназначалось для точного позиционирования датчиков, пациент проснулся и сел – отсюда и результат на снимке.

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