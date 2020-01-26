Что сейчас известно о китайском коронавирусе: симптомы, количество погибших, рекомендации ВОЗ

Основными симптомами пневмонии, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV, считались кашель, одышка и затрудненное дыхание. Но агентство «Синьхуа» сообщает, что этих признаков может и не быть. На начальной стадии заболевание может протекать без характерных симптомов – кашля и лихорадки, однако некоторые заразиавшиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, общую слабость и ощущение стеснения в груди. В некоторых случаях проявляются и офтальмологические симптомы, например, конъюнктивит.

Тяжелое течение болезни зарегистрировано в 25% подтвержденных случаев, отмечают эксперты комитета по чрезвычайной ситуации, созванного ВОЗ. До сих пор точно не установлен источник инфекции и не ясны масштабы ее передачи от человека к человеку (хотя передача вируса от человека к человеку однозначно имеет место). Инкубационный период также неизвестен.

По данным РБК, в Китае от коронавируса погибли уже 56 человек. Число заразившихся по всему миру – 1975. С каждым днем количество жертв нового заболевания растет. На фоне распространения эпидемии в 25 регионах Китая ввели наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации: там закрыли 10 городов, а также часть Великой Китайской стены. В городе Ухань – месте, где изначально вспыхнул коронавирус – экстренно строят больницу для инфицированных на 1000 мест.



